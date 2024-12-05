Garanti BBVA\'da Üst Yönetimde Değişiklikler

Ekonomi

GARANTİ BBVA ve iştiraklerinin üst yönetiminde değişiklikler gerçekleşti. Bankanın Yetenek ve Kültür'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu görevinden ayrılırken, bu görevi Ebru Taşcı Firuzbay üstlenecek. Kariyerine Garanti BBVA'da başlayan Ebru Taşcı Firuzbay bankada çeşitli şube, bölge ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Ardından başta finans olmak üzere, farklı sektörlerde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. İnsan kaynakları sistemlerinin kurulması ve transformasyon süreçlerinin yönetimi, kurum kültürü ve dijitalleşme projelerine liderlik etti.

İştiraklerde gerçekleşen değişiklikler ise şöyle:

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Hülya Türkmen devralacak.

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğü görevine ise Garanti BBVA Portföy'de Yatırım Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Gülsün atanacak.

Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürlüğü görevini Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü üstlenecek.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürlüğü görevini ise geçmişte bankada farklı alanlarda yöneticilik ve çeşitli kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapmış Orhan Veli Çaycı devralacak.

Garanti BBVA Filo Genel Müdürlüğü'nü Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Burak Ali Göçer üstlenecek.

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini ise BBVA Holding'te KOBİ Bankacılığı Global Sorumlusu olan Gökhan Koca üstlenecek.

Tüm atamalar iç süreçlerin ve yasal izinlerin tamamlanmasını takiben gerçekleşecek.

Gerçekleşen değişimlerle banka, rotasyon kültürüne verdiği önemi ortaya koymayı, farklı deneyimlerin ve tecrübelerin aktarımını zenginleştirmeyi, organizasyonel dinamizmi artırmayı hedefliyor.