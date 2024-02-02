GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Ekonomi

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "haber", "spor", "çevre-yaşam", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

GAZBİR Başkanı Arslan, "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Arslan, bu kategoride tercihini Mustafa Hassona imzalı "Toz duman" fotoğrafından yana yaptı.

Arslan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Andersen'in "Çöpler arasında", "Haber" kategorisinde de David Peinado'nun "Nehire karşı" karelerine oy verdi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçen yılki başarıların çok önemli olduğunu ifade eden Arslan, "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafını seçti.

Arslan, 2023'ün zor bir yıl olduğunu ve bunun fotoğraflara da yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 felaketler dolu bir yıldı. Depremle başlayan, öncesinde Ukrayna savaşı ve sonrasında Gazze'deki durumla devam eden dünyada herkesin savaşlara, felaketlere seyirci kaldığı bir yıl oldu. O anlamda bu fotoğraflar çok şeyi anlatıyor. İçinden seçim yapmak da çok zor ancak herkesin duyarlı olmasını sağlamak açısından fotoğrafın çok büyük önemi var. Özellikle hatırlarsanız Ege'de bir çocuğun sahile vurduğu fotoğraf uzun zaman insanların hafızasında yer aldı ve göçmenlik konusunda farkındalık oluşturdu. Sizin bu yaptığınızın devam etmesi ve bunların zenginleştirilmesinin bu anlamda çok büyük önemi var."