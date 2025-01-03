Gaziantep Coğrafi İşaretlerle Öne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep Coğrafi İşaretlerle Öne Çıkıyor

Gaziantep Coğrafi İşaretlerle Öne Çıkıyor

2024'te Türkiye'de 1.670 coğrafi işaretli ürün varken, Gaziantep 106 ürünle ilk sırada.

03.01.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'de 2024 yılı itibariyle coğrafi işaretli ürün sayısının bin 670'e ulaştığını ve Gaziantep'in 106 coğrafi işaretli ürünle bu alanda ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve yaşatılması açısından da büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Akıncı, Gaziantep'in bu alandaki liderliğinin, bölge ekonomisine ve kültürel değerlere önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinin kentin kültürünü ve geleneksel mirasını yansıtan paha biçilmez birer hazine olduğunu aktaran Akıncı, 'Gaziantep, Anadolu'nun bu önemli kültür mirasına ev sahipliği yaparak hem geleneklerini yaşatıyor hem de geleceğe taşıyor. Şehir olarak coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye'de ilk sırada yer alıyoruz ve bu alanda rol model oluşturuyoruz. Gaziantep Ticaret Borsası olarak ise şu ana kadar Gazi şehrimizin 24 coğrafi işaretli ürününü tescil ettirerek bu mirası koruma altına almayı başardık. Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsalar arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz" dedi.

Gaziantep'in AB tescilli ürünleri

Gaziantep'in yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa Birliği (AB) sınırlarında da kendini kanıtlamış durumda olduğunu vurgulayan Akıncı, Gaziantep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Menengiç Kahvesi'nin AB tarafından tescil edildiğini, borsa olarak Antep Fıstık Ezmesi, Antep Lahmacunu, Antep Muskası ve Antep Bulgurunun tescili için gerekli başvuruları yaptıklarını dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin durumu

2024 yılında Türkiye genelinde coğrafi işaretli ürün sayısının bin 670'e ulaştığına dikkat çeken Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep, 106 ürünle Türkiye'nin en fazla coğrafi işaretli ürününe sahip ili olarak birinci sırada yer aldı. Gaziantep'i, 78 ürün tesciliyle Konya, 60 ürün tesciliyle Erzurum ve 58 ürün tesciliyle Diyarbakır takip etmekte. Anadolu'nun farklı bölgelerinde tescillenen bu ürünler, adeta Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir harita oluşturmakta."

Coğrafi işaretlerin kültürel ve ekonomik değeri

Coğrafi işaretli ürünlerin hem üreticilerin haklarını koruduğunu hem de bölgesel markaların tanınmasına imkan tanıdığına işaret eden Akıncı, bu işaretlerin sadece bir coğrafi bölgeye ait ürünleri tanımlamakla kalmadığını, aynı zamanda o ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü de garanti altına aldığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Akıncı, Kültür Sanat, gaziantep, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Coğrafi İşaretlerle Öne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Coğrafi İşaretlerle Öne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.