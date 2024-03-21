Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde üretilen sarımsağın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük uğraşlar vererek Araban sarımsağının AB tescili almasını sağladığı ifade edildi.

21.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:38
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Gaziantep'in Araban ilçesinde üretilen sarımsağın ünü ülke sınırlarını aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, binbir emekle üretilen sarımsağın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

BAKAN YUMAKLI: FARKLI BİR LEZZETE SAHİP

Baklavadan sonra Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün Araban sarımsağı olduğunu belirten Yumaklı, "AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip. Paydaş kurumlarımız işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in meşhur Araban sarımsağı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı

FATMA ŞAHİN'İN EMEĞİ ÇOK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban sarımsağının AB tescili alması için büyük uğraşlar verdi. Bunun için coğrafi işaretler şube müdürlüğünü kuran Başkan Şahin, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Araban Firik ve Sarımsak Festivali'nde çektirdiği fotoğrafı da "Sarımsaklı başkana çıkacak adım. Gaziantep #Arabansarımsağı tanınsın da varsın çıksın" notuyla paylaşmıştı.

Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği\'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Fatma Şahin, Tarım, Turizm, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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