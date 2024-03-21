Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği\'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Ekonomi

Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama

Gaziantep'in Araban ilçesinde üretilen sarımsağın ünü ülke sınırlarını aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, binbir emekle üretilen sarımsağın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

BAKAN YUMAKLI: FARKLI BİR LEZZETE SAHİP

Baklavadan sonra Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün Araban sarımsağı olduğunu belirten Yumaklı, "AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip. Paydaş kurumlarımız işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

FATMA ŞAHİN'İN EMEĞİ ÇOK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban sarımsağının AB tescili alması için büyük uğraşlar verdi. Bunun için coğrafi işaretler şube müdürlüğünü kuran Başkan Şahin, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Araban Firik ve Sarımsak Festivali'nde çektirdiği fotoğrafı da "Sarımsaklı başkana çıkacak adım. Gaziantep #Arabansarımsağı tanınsın da varsın çıksın" notuyla paylaşmıştı.