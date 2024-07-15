Gaziantep'te Kınalı Eller Çilek Üreticisi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Kınalı Eller Çilek Üreticisi Oldu

Gaziantep\'te Kınalı Eller Çilek Üreticisi Oldu

Gaziantep'te hayata geçirilen 'Kınalı eller çilek kokuyor' projesinden faydalanan 20 kadın, çilek üreticisi oldu. Proje kapsamında kadınlara eğitim ve destekler verildi.

15.07.2024 11:18
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Gaziantep'te hayata geçirilen "Kınalı eller çilek kokuyor" projesinden faydalanan 20 kadın, çilek üreticisi oldu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde depremzede kadınların tarımsal üretime teşvik edilmesi amacıyla "Kınalı eller çilek kokuyor" projesi hayata geçirildi.

İlk olarak İslahiye ilçesinde çağrıya çıkılan projeye 4 kırsal mahalleden başvuran 20 kadın, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından eğitim programına alındı. Çilek üretimiyle ilgili eğitimlerin ardından fideden gübreye ihtiyaç duyulan bütün destekler verildi.

İslahiye ilçesine bağlı kırsal İdilli Mahallesi'nde hasat yapan üreticileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, projedeki amaçlarının ev kadınlarını üretime teşvik ederek onlara gelir kapısı açmak olduğunu söyledi.

Projeye dahil edilen 20 kadının 20 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptığını belirten Karayılan, "Burada bir emek ve büyük bir ekonomi var. Çileğin kilogramı 70-75 liraya satılıyor. Amacımız bereketli ellerin tarlaya değmesiyle beraber gelir elde edilmesiydi. Proje sayesinde bunu başarmış olduk." dedi.

Karayılan, deprem bölgesindeki tarımsal üretimi önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayarak, kadınların aile bütçelerine katkı sağlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Kadınlar kendi parasını kazanıyor"

İdilli Mahallesi'nde 2,5 dönüm alanda devlet desteğiyle çilek üretimi yapan Neslihan Sarı ise ev hanımı olarak kendi parasını kazanmaktan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"40 gün içinde çileklerin mahsullerini alıyoruz. Bize hem fideleri hem ilaçları verdiler. Gübrelerini de aldık ve her şeyini temin ettiler. Ürettiğimiz çilekleri satışa sunuyoruz, bize telefonla bile haber etseler gönderiyoruz. Kafeler alıyor, duyan herkes talep ediyor. Kendi evimizde çileğimizin reçelini yapıyoruz, eşimize dostumuza veriyoruz."

"Siparişlere yetişemiyoruz"

Pakize Sarıçam da depremden sonra böyle bir uğraşın kendisine maddi ve manevi açıdan çok iyi geldiğini ifade etti.

Daha önce evde oturmaktan sıkılırken şimdi ev ekonomisine katkı sağladığını belirten Sarıçam, eşiyle yaklaşık 3 dönüm olan bahçede üretim yaptıklarını söyledi.

Çilek üretiminde eşine destek olan Yılmaz Sarıçam da eşinin adına projeye müracaat ettiklerini ve el birliğiyle aile bütçesine katkı sunduklarını bildirerek, "Bu bayağı zahmetli bir iş ve tek başına yapılabilecek bir şey değil. Kırsal kesimde bu gibi girişimler bayağı faydalı. Çileği doğal yollarla yetiştirdiğimiz için siparişlere yetişemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Kınalı Eller Çilek Üreticisi Oldu - Son Dakika

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