Gaziantep, Mart Ayında 2,5 Milyar Dolarlık İhracatla Çeyreği Kapattı

Gaziantep, mart ayında gerçekleştirdiği 850 milyon 405 bin dolarlık ihracatla birlikte yılın ilk çeyreğini 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren ve gelecek için umutlu olduklarını belirten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep mart ayında 850 milyon 405 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Ocak-Mart döneminde 2 milyar 526 milyon 513 bin dolarlık ihracata ulaşmayı başardı. Böylece ihracatımızı 1. çeyrekte de bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artırmayı başardık. Bu başarının asıl sahibi ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını gönülden kutluyorum. Gaziantep Ticaret Odası olarak hayata geçireceğimiz projelerde ve yürüteceğimiz tüm çalışmalarda üyelerimizin en önemli yol arkadaşı, destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
"Pazar ve ürün çeşitliliği bizi daha dirençli kılıyor"
Yılın ilk çeyreğindeki ihracatın sektör ve pazar dağılımını da değerlendiren Yıldırım, Gaziantep'in ürün ve pazar çeşitliliğinin krizlere karşı daha dirençli kıldığını söyledi. Yıldırım, "İlk çeyrekte toplam ihracatımızın 738 milyon 423 bin dolar ile yüzde 29'unu hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe gerçekleştirdik. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı. İhracattaki ikinci büyük sektörümüz ise 516 milyon dolar ile halı oldu. Pazarla baktığımızda ise ilk sırada 453 milyon 234 bin dolarlık ihracat ile Irak yer alıyor. İkinci sırada ise 263 milyon 664 bin dolar ile ABD takip yer alıyor. Gaziantep ilk çeyrekte toplam 187 ülke ile ticaret partnerliği yapmış. Dış ticaret dengesi pozitif olan, ihracatın ithalatı karışılama oranı yüzde 148 olan şehrimizin pazar ve ürün çeşitliliği bize esneklik sağlıyor ve dolayısıyla krizler karşısında daha dirençli kılıyor, sektör ve pazar şoklarına karşı kırılganlığımızı azaltıyor" diye konuştu.
"Seçimsiz dönemde ana odak noktamız ekonomi olmalı, ihracat olmalı"
Açıklamasında 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte ana gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğinin altını da çizen Yıldırım, "Kısa aralıklarla gerçekleşen genel ve yerel seçimleri nihayet tamamladık. Uzun soluklu bir seçim atmosferi yaşadık. Bu süreçte de ülkemizin ana gündem maddesi seçimler oldu. Çok şükür uzun sürecek bir seçimsiz sürece giriyoruz. Bunu ülkemiz adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Ana odak noktamız ekonomi olmalı, ihracat olmalı. Şimdi çalışma zamanı, ihracatımızı nasıl artırır, iş insanlarımızın önündeki engelleri nasıl kaldırır, ülke ekonomisine soluk aldıracak, üyelerimizin derdine derman olacak çalışmaları nasıl yaparız bunları düşünme zamanı. Ürettiğinden daha fazla tüketen bir ülke olarak bu durumu nasıl tersine çevirir, dış ticaret fazlası veren bir ülkeye nasıl evriliriz bunları düşünme zamanı. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm yöneticilerimizden beklentimiz budur. Önümüzde uzun bir yol var" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP
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