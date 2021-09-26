Gaziantepli iş insanları GUHEM'i ziyaret etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde kurgulanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) meclis üyelerini konuk etti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve yönetim kurulu üyeleri, BTSO'ya ziyarette bulundu.

Odanın Altıparmak hizmet binasında düzenlenen programda, Gaziantepli konukları, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yönetim kurulu ve meclis divan üyeleri ağırladı. Toplantıda, Gaziantep ve Bursa ekonomisindeki güncel gelişmeler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Yıldırım, Teymur, yönetim, meclis ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan 90 kişilik heyet ayrıca GUHEM'de incelemelerde bulundu. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5'te yer alan, Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi hakkında Gaziantep iş dünyası temsilcilerine detaylı bilgiler aktardı. Ziyarette heyete, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da eşlik etti.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa ve Gaziantep'in Türkiye'nin ekonomik olarak kalkınmasında ve büyümesinde her zaman lokomotif bir rol üstlendiğini belirterek, "Gaziantep iş dünyası temsilcilerimizi Bursa'da ağırlamaktan dolayı memnunuz. Bursa ve Gaziantep de ekonomik olarak önemli bir potansiyele sahip. İki şehrin müteşebbisleri de ülkesi ve bölgesinin kalkınması adına, üretmekten, ihracattan ve istihdam oluşturmaktan asla vazgeçmiyor." ifadelerini kullandı.

GTO Başkanı Yıldırım ise meclis üyeleriyle verimli bir Bursa programı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bursa'nın Türkiye'nin ihracat ve üretim merkezi şehirlerinden biri olduğuna değinen Yıldırım, Gaziantep iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye'nin her alanda gelişmesi adına önemli projeler yürüttüklerini bildirdi.

GUHEM'in Türkiye'nin uzay ve havacılık vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inandığını aktaran Yıldırım, "BTSO'nun vizyonuyla Bursa'da harika bir projenin hayata geçtiğine şahit olduk. GUHEM'e hayran kalmamak elde değil. GUHEM'i gezdiğimizde farklı bir atmosfer bizi karşılıyor. Çok önemli bir vizyona sahip GUHEM'in, ülkemizin uzay havacılık hedeflerine daha fazla destek olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Teymur da GUHEM'in her yaştan insanın faydalanacağı bir merkez olduğunu belirterek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.