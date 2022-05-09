Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi - Son Dakika

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video gündeme oturdu. 18 yaşında bir genç kız, yaşadığı geçim sıkıntısını anlatıp isyan etti. İş bulamadığını söyleyen genç kız, babasının maaşının da borçlardan dolayı kesildiğini ve geçinmek için 3 bin 250 liraları olduğunu söyledi.

"GEÇİNMEK İÇİN BİZE 500 LİRA KALIYOR"

Kirayı verdikten sonra kalan 500 TL ile iki kişi bir ay boyunca geçinmek zorunda kaldıklarını ifade eden genç kız, "Açıköğretimde okuyorum, iş bakıyorum. Babam iki yıldır işsizdi yeni iş buldu. Ben geçen sene Ayvalık'a taşındım. Buranın kirası 1.900 lira idi, şimdi 2.700 TL oldu. Faturaları, eve alınacak yoğurdu, sütü geçelim hadi. Babam 50 yaşında, yaşlandı diye işe almıyorlar. Şimdi 4.250 lira maaşla bir işe girdi, sabahtan akşama kadar güneşin altında koşturuyor. Çalışamadığı dönemden borçları vardı, onun için maaşından kesinti yapılıyor. O zaman da bize kalıyor 3.250 lira. Kirayı da verince 500 lira ile kalıyoruz. Bu parayla bir iki kişi nasıl geçineceğiz?" dedi.

"13 LİRALIK SİGARA İÇİYORUM"

Kendisinin de iş aradığını söyleyen genç kız, "Ben de diplomam ve tecrübem yok diye iş bulamıyorum. Örnek veriyorum içtiğimiz bir illet var, zam geldi 26 lira olmuş. 13 liralık tekel tütünü içiyoruz. Ped fiyatlarına gelen zamlardan haberiniz var mı ya? Bu bir kadının ihtiyacı, benim tercihim değil. Gerçekten utanın." ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Genç kızın bu videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kullanıcılar kızın zor bir durumda bulunduğunu belirtip ona hak verdi. Kimisi ise genç kızın sigara içmesine ve saçlarının boyalı olmasına tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları: