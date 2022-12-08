Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döviz geliyor: Birkaç gün içinde merkez bankasına 5 milyar dolar yatıracağız

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Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin iyileşme sürecine girmesi yeni iş birliklerini beraberinde getiriyor. İki ülke arasında finans alanındaki önemli bir gelişmeyi Suudi bakan açıkladı.

"YAKINDA GERÇEKLEŞECEK"

Maliye Bakanı El-Jadaan, ülkesinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatıracağı 5 milyar doların yatırılması konusunun ayrıntılı görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söylerken "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZDE BÜYÜK İLERLEME VAR"

Ayrıca bakan El-Jadaan iki ülke arasındaki gelişmelere de yorum yaparak, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kasım ayında iki ülke arasında böyle bir anlaşma olabileceği söylentilerinin çıkması üzerine Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, 22 Kasım'da Reuters'a bir açıklama yaparak mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "Görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.