"Gelincik" ve "Sarıgelin" hasat edildi

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle renkli pamukta ekim alanı 320 bin dekara çıktı

ADANA - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Gelincik' ve 'Sarıgelin' adlı iki renkli pamuk çeşidinin ekimi kamu ve özel sektörün işbirliği yapmasıyla arttı.

Adana Valiliğinin koordinatörlüğünde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bossa Tekstil A.Ş. işbirliği ile bu yıl bin 800 dekar alanda ekimi yaptırılan iki renkli pamuğun hasadı yapıldı.

Hasat etkinliği açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, renkli pamuğun ekiminin yaygınlaştırılması projesini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle daha ileriye götürmek istediklerini ifade ederek, "Ülkemizde yaklaşık 4 buçuk milyon dekara yakın pamuk ekiliş alanımız var. Tabii bu ekiliş alanı içerisinde de ilimizde yüzde 5'lik orana sahibiz. Pamuk üretimi yıllara göre değişmekle birlikte pamuğun ekilişinde en önemli kriter fiyat konusu. Geçen yıl 200 bin dekar civarında üretim varken bu yıl 320 bin dekar üretim var. Elde edilen ürünlerin satışı, pazarlanması konusunda da ciddi çalışmalar yapmamız gerektiği ortadadır. Bugün ürettiğimiz renkli pamukta da ortalama 200-250 kilogram dekara verim alınırken hasadı gerçekleşen ürünlerde 400-450 kilograma kadar şu an yükseltmiş durumdayız. Bu proje çerçevesinde bin 800 dekar alanda 7 çiftçimiz bu sene üretim yaptı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel de İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi çerçevesinde Adana'da renkli pamuk projesine hayata geçirdiklerini kaydetti. Üretim gerçekleşirken tüm aşamalarının kayıt altına alındığını vurgulayan Egesel, "Üretimi yaparken aynı zamanda çevreyi ve iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak üretimi gerçekleştirmek ve bunların yanı sırada üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, insan sağlığına, hayvan refahına dokunan şekilde üretimi gerçekleştirmek amaçlanmakta. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce özellikle pamukta sürdürülebilirliği sağlamak adına ülke genelinde birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli olan ülkede iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra tekstil sektörüne ihtiyacı olan ham maddeyi sağlayan pamuğun sürdürülebilir kılınması" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen iki renkli pamuk çeşidinin 10-15 yıllık ıslah çalışmasının bir ürünü olduğunu hatırlattı. Bu ürünlerin mutlak surette çiftçiyle ve çiftçiden sonra da nihai tüketiciye ürün hazırlayan işletmelerle buluşması gerektiğini ifade eden Elban, "Aksi takdirde bu ürünü çok kıymetli olması ekonomik açıdan çok katma değeri yüksek verimli bir ürün olmasının çok anlamı yok. Yani beyaz pamuğa göre evet verim miktarı biraz daha düşük, lif kalınlığı biraz daha ince, mukavemeti daha düşük. Dolayısıyla eğer bu desteklemezse çiftçi açısından çok karlı iyi gelir getirici bir ürün gibi gözükmüyor. Ancak bu desteklenir ve bunun kıymeti nihai tüketici açısından, anlamı dünyadaki özellikle yeşil mutabakat ve diğer konulardaki çevre hassasiyeti bakımından bilinirse, su fakiri bir ülke olduğumuz, bunda boya kullanılmadığı için kimyasaldan ari kumaş konusu çok doğru anlatılır ve çok doğru işlenirse bu pamukların çok kıymetli ürün olduğu da anlaşılacaktır. Onun için bu ürünü eken çiftçinin mutlak surette fiyat konusunda ve tohum konusunda desteklenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hasat etkinliğinde konuşmaların ardından İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazanan işletmelere sertifikaları da verildi. Programda daha sonra Adana Valisi Dr. Süleyman Elban tarafından hasat başlatıldı.

Adana'da bu yıl Ceyhan ilçesi Büyük Burhaniye, Çakaldere ile Sarıçam ilçesi Şevketiye, Büyük Baklalı ve Küçük Baklalı mahallelerinde 7 üretici tarafından bin 800 dekar alanda 415 dekarı 1. ürün, 1385 dekarı da 2. ürün olmak üzere Gelincik ve Sarıgelin renkli pamuk çeşitlerinin ekimi yapıldı. İl genelinde ise bu yıl 322 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılırken, rekoltenin 166 bin ton olması bekleniyor.