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Geliştirdikleri çevreci "dijital kartvizit" ile ihracat ağını genişletmeyi planlıyorlar - Son Dakika

Geliştirdikleri çevreci "dijital kartvizit" ile ihracat ağını genişletmeyi planlıyorlar

10.01.2022 11:41
Geliştirdikleri çevreci "dijital kartvizit" ile ihracat ağını genişletmeyi planlıyorlar

Kovid-19 salgını sürecinde yaşadıkları zorluklardan esinlenerek "dijital kartvizit" üreten ve iki ay önce tanıtımını yapan Bursalı firma, kısa sürede Hollanda ve Azerbaycan'a yazılım ihracatı gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde yaşadıkları zorluklardan esinlenerek "dijital kartvizit" üreten ve iki ay önce tanıtımını yapan Bursalı firma, kısa sürede Hollanda ve Azerbaycan'a yazılım ihracatı gerçekleştirdi.

Temassız iletişim imkanı sunan NFC teknolojisi sayesinde kartvizitler de dijitalleşti.

İçinde NFC teknolojisiyle çalışan çip bulunan dijital kartvizit, iletişim bilgilerinin paylaşılmasının istendiği cep telefonuna yaklaştırıldığında, ekranda bildirim çıkıyor. Telefonun sahibi, bildirime tıkladığında karşı tarafın iletişim bilgilerini rehberine kaydediyor.

NFC teknolojisinin desteklenmediği telefonlarda ise aynı işlem yine dijital kartvizitin üzerindeki QR kodunun okutulmasıyla gerçekleştirilebiliyor.

Bursa Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 15 yıl önce kurulan Smart Over Yazılım AŞ'nin kurucu ortağı Faruk Çıbuk, AA muhabirine, şirketin yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye çapında iş yaptıklarını aktaran Çıbuk, müşterilerin yazılım çözümlerini gerçekleştirdiklerini hem de kendi start-up projelerini geliştirdiklerini ifade etti.

Ekipte yazılım geliştirme ve tasarım olmak üzere 20 kişinin çalıştığını belirten Çıbuk, yaklaşık iki ay önce dijital kartvizit ürününü geliştirdiklerini vurguladı.

Çıbuk, dijital kartvizit fikrinin pandemi sürecinde yaşanan zorluklardan esinlenerek ortaya çıktığını anlatarak, "Pandemi birçok zorlukları beraberinde getirdi. Pandemi sürecinde müşteri ziyaretlerinde herkes cebinden kartvizit çıkarıp karşı tarafa vermek isterken bir çekingenlik duyuyordu. Buna bir çözüm üretmeliyiz dedik. Önce bir QR kodu oluşturarak karşı tarafın telefonuna bu kodu okutarak iletişim bilgilerimizi temassız aktararak kaydetmelerini rica ediyorduk ancak bunun yeterli olmadığını gördük ve daha iyi ne yapabiliriz diye araştırma yaptık. Araştırmalarımızda NFC teknolojisini keşfettik ve bunun üzerine bir proje geliştirmeye karar verdik. Bunun adı da Trowas oldu. Trowas projesinde insanlara dijital kartvizit sunuyoruz." diye konuştu.

"Çevreci ve doğaya faydalı bir ürün"

Son teknoloji ürünü olan dijital kartvizitin çevreci olduğuna işaret eden Çıbuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil teknoloji ürünü olan dijital kartvizit hem kağıt tasarrufu sağlayan hem çevreci hem de doğaya faydalı bir ürün. Binlerce kağıt kartvizit yerine tek bir kart kullanılmasıyla çevreye daha az zarar verilmesini sağlıyoruz. İnsanların daha kolay iletişime, etkileşime geçtiği bir dijital kartvizit geliştirdik. Teknolojinin doğaya çevreye faydalı olarak kullanılmasını çok önemsiyoruz. Birçok projemizde geri dönüştürülebilir ürünler kullanmaya ve atık bırakmamaya çok dikkat ediyoruz. Önce kendi kağıt kartvizitlerimizden vazgeçip dijital kartviziti kullanmaya başladığımızda ciddi bir tasarruf sağladık. Verilen kartvizitlerin çoğunun atıldığına şahit oluyoruz. Telefon numarası, unvan veya iş yeri adresi değiştiğinde yeni kartvizit ihtiyacı doğuyor. Eski kartvizitlerin hepsi çöpe gidiyor. Bu da ciddi bir israfa yol açıyor. Geri dönüştürülebilir plastikten yapılan dijital kartviziti alıyorsunuz. Sonrasında kağıt kartvizitlerle işiniz kalmıyor ve birçok ağaç kesilmekten kurtuluyor. Doğadaki birçok etkene faydalı bir kartvizit geliştirdik."

"Dijital kartvizitle global bir marka olma hedefimiz var"

Dijital kartviziti tanıttıktan sonra çok büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Çıbuk, ürüne hem yurt içinden hem de yurt dışından talep olduğuna dikkati çekerek, "Ürünü tanıttıktan 15 gün sonra da ilk yazılım ihracatımızı Hollanda'ya gerçekleştirdik. Orada biz bayimiz var. Hollanda'da yaklaşık 70 firmaya dijital kartvizit satışı yaptık. İkinci ihracatımızı Azerbaycan'a gerçekleştirdik. Azerbaycan'da da yaklaşık 20 firmaya ihracatımız oldu. Şu anda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ülkelerinden Amerika ve İngiltere'ye kadar bizden ürün almak isteyen firmalar var. Oradaki kurumlarla görüşüyoruz ve bayilik ağımızı genişleteceğiz. Dijital kartvizitle global bir marka olma hedefimiz var." dedi.

Çıbuk, dijital kartvizitle beraber dijital katalog ürününü de geliştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijital katalog da yine kartvizit şeklinde. Firmaların birden fazla ürün kataloğu veya fiyat listeleri olabiliyor. Bu katalogları bastırmak istiyorlar. Çok ciddi kağıt israfı oluyor ve ciddi maliyeti var ayrıca yurt dışına fuara gittikleri zaman bu katalogları yanlarında taşımakta zorlanıyorlar. Fuara katılan bir firma, bizim dijital kataloğumuzu aldığında hem de çok kolay taşınabilir bir ürünle tanıtımını yapabilir hem de dijital kataloğun içinde istediği zaman değişiklik yapabilir. Yeni ürünlerini ve fiyatlarındaki güncel rakamları dijital katalogda hemen değiştirebilir. Yeniden katalog bastırmaya gerek kalmıyor. Fuarlara katılan firmaların çok az maliyetle müşterilerine kataloglarını dağıtabilecekleri bir ürün ortaya çıkardık."

"Bilgi paylaşım süreçlerini hızlandırdık ve kolaylaştırdık"

Firmanın yazılım ekibi lideri Emirhan Yılmaz da dijital kartviziti olan bir kişinin, iletişim bilgilerini paylaşmak istediği kişinin cep telefonuna bu kartviziti yakınlaştırınca ekrana gelen bildirimin kabul edilmesiyle cep telefonu numarasının rehbere kaydedildiğini anlattı.

NFC teknolojisi olmayan telefonlar için de QR kodunu okutarak aynı işlemin gerçekleştirilebildiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Güncel yazılım dillerini kullanarak ve veri güvenliğini ön planda tutarak dijital kartviziti geliştirdik. Bu teknolojide sadece telefon numarası değil kullanıcının isteğine bağlı olarak sosyal medya, adres ve şirket bilgilerine kadar birçok bilginin karşı tarafa kolayca aktarılması sağlanıyor. Bilgi paylaşım süreçlerini hızlandırmış ve kolaylaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda dijital kartvizit ve katalogda dil destekleri de var. Kullanıcılar kartvizitlerini Türkçe ve İngilizce olarak paylaşabiliyorlar. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dolayısıyla verilerin korunmasına çok dikkat ediyoruz. Veri güvenliğini sağlamak için büyük şirketlerle çalışıyoruz. Sunucularımız dünya çapında güvenilir şirketler üzerinden çalışıyor. Bu ürünü ortaya çıkarmak için altyapı çalışmaları yaklaşık 1 yıl sürdü."

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Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cep Telefonu, Azerbaycan, Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geliştirdikleri çevreci 'dijital kartvizit' ile ihracat ağını genişletmeyi planlıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Geliştirdikleri çevreci "dijital kartvizit" ile ihracat ağını genişletmeyi planlıyorlar - Son Dakika
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