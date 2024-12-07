Gemi Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Ekonomi

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği 13. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, "Balıkçı Gemisi Tasarımı" konulu yarışmanın ödül töreninde, üniversiteli tasarımcılar ödüllerine kavuştu.

Final gecesinde farklı üniversitelerden 35 öğrenci 14 proje ile yarıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin "Freyr" isimli projesi, birincilik ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın ödül törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, denizcilik sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ihracatçı birlikleri başkanları, sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ticarette fark oluşturma yolunun tasarım ve inovasyondan geçtiğini belirterek, bu nedenle TİM olarak yıllardır Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşmalarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılın rekabetçi dünyasında, modern gemi ve yat tasarımlarımızla üretim ve ihracatımızla gurur duyuyoruz. Tersanelerimizde inşa edilen gemiler, Norveç fiyortlarından Akdeniz'in mavi sularına, Atlantik'in sert dalgalarından Hint Okyanusu'na her coğrafyada, kalitenin, güvenin ve yenilikçi tasarımın simgesi haline geldi. Dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisini biz inşa ettik. Sıfır emisyonlu feribotlarımız, çevre dostu römorkörlerimiz, inovatif tasarımlarımızla denizcilikteki hakimiyetimizi sürdürüyoruz. Başarıların devamı, tasarımcılarımızın çalışmalarına bağlı."

GYHİB Başkanı Cem Seven ise bu yıl yarışma konusunun "Balıkçı Gemisi Tasarımı" olarak belirlenmesinin en önemli nedeninin Türkiye'nin son beş yılda balıkçı gemileri ihracatında dünya birincisi konumunda bulunmasından kaynaklandığını belirtti.

Seven, şunları kaydetti:

"Kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının üzerinde olan, denize saldığı millerce uzunluktaki 50 bine yakın oltasını otomasyon sistemi ile yemleyerek yakalanan balıkları el değmeden fileto, suşi ve balık unu, yemi yapan ve de limana döndüğünde dondurulmuş halde direkt piyasaya satış için sunabilen entegre bir fabrika gibi çalışan, alternatif çevreci yakıtlara ve yüksek teknolojiye haiz bu ürün grubunda, kaliteyi hayat standardı haline getiren Norveç başta olmak üzere Kuzey Avrupa bölgesinin ilk tercihi olmasının mutluluğunu her yıl yaşıyoruz."