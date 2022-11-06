Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşların tercihi "Kapadokya" oldu - Son Dakika
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Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşların tercihi "Kapadokya" oldu

06.11.2022 20:46

Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından "En beğenilen renk" anketi yapıldı. Ankette ilk sırayı Kapadokya aldı.

Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi. Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, bu sefer de Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı.

EN BEĞENİLEN RENK KAPADOKYA OLDU

Anket sonuçlarına göre, 6 renk olarak açıklanan C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğu duyuruldu.

Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşlar 'En beğenilen renk anketi'nde tercihi yaptı

500 BİNDEN FAZLA ETKİLEŞİM İNCELENDİ

Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.

Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşlar 'En beğenilen renk anketi'nde tercihi yaptı

HANGİ RENKLER VAR?

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini vermişti. Bu renklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ise "Karadeniz Yeşili" eklenmişti.

YORUMLAR
500
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Türkiye, Twitter, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşların tercihi 'Kapadokya' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşların tercihi "Kapadokya" oldu - Son Dakika
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