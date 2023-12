Genç MÜSİAD İzmir Şubesi 16. Genel Kurulu Gerçekleşti

Genç MÜSİAD İzmir Şubesi 16. Genel Kurulu gerçekleşirken, yeni Şube Başkanı Alper Atlı oldu. Atlı, görevi Mehmet Akif Gemici'den devraldı.

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD( İzmir Şubesi 16. Genel Kurul Toplantısı, Bilal Saygılı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı ve önceki dönem MÜSİAD İzmir Şube Başkanı olan Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Cahit Ertemel, MÜSİAD 2'inci dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu ve dernek üyeleri katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Devir teslim gerçekleşti

Genç MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Akif Gemici, görevini yeni başkan Alper Atlı'ya devretti. Kürsüde yaptığı açıklamada, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Gemici, "Bizden bayrağı devralacak olan Alper Başkan'a ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar diliyorum. Bu konuşmamın asla bir veda konuşması olmadığını bundan sonra da kardeşlik bağımızın daima kalıcı olacağını ve bundan sonraki süreçte de en büyük destekçiniz ve hizmetkarınız olmaya devam edeceğimi de burada ifade etmek istiyorum" dedi. Görevi devralan Alper Atlı ise, "Bugün yeni bir döneme başlıyoruz. Bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev aldığım derneğimizin devir tesliminde bizlere göreve layık gören başta Genel Başkanım Cahit Ertemel olmak üzere tüm büyüklerime ve MÜSİAD ailemize şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde Genç MÜSİAD İzmir olarak yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla yeni üye kazanımına odaklanacağız. Özellikle yeni nesil marka kurucuları, üniversiteli genç kardeşlerimiz ve girişimci arkadaşlarımızla daha yakın bir iş birliği içinde olacağız. Bu süreçte tüm gücümüzle genç girişimcilerin yanında yer alacak ve onların başarıları için gerekli destekleri sağlayacağız. Yeni üyelerimizle birlikte genç düşen İzmir'in gücünü ve etki alanını daha da genişleteceğiz" açıklamasında bulundu.

"Gençlerimize her zaman güveniyoruz"

Toplantıda konuşma yapan ve yeni gençlik yönetimine başarılar dileyen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, "Güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye hak ve hukukun adaletin ve üstünlüğün refahı ve mutluluğun oluştuğu yeni bir dünyanın öncüsü olacaktır inşallah. MÜSİAD çatısı altında genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyor, aynı yolda yürümekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Genç MÜSİAD İzmir'in yeni başkanı Sayın Alper Atlı ve yeni yönetimine de, üstlenecek oldukları yeni görevlerde başarılar diliyor, şimdiden her zaman destekçisi olacağımızı, yanlarımızda olacağımızı ifade ediyorum. Allah gayretinizi akıl ve alın terinizi arttırsın diyorum. Sizlerin bize katacağı azim ve heyecanla inşallah ana kademe olarak bizler de çok gayretli bir çalışma sergileyeceğiz. İleriyi görmek güçlü olmaktır. Dijital dönüşümün öncüleri ve yenilikçi vizyona sahip gençlerimize her zaman güveniyoruz. Gençlerimiz dijital teknolojiler konusunda yarına, geleceğe daha hazır durumdalar. Bunun bilinciyle gençlerimizin her zaman destekçisiyiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Saygılı'dan 'Esat Oktay Yıldıran' açıklaması

Kürsüde yaptığı konuşmada yeni Genç MÜSİAD İzmir Yönetim Kurulu'na başarılar dileyen AK Parti İzmir İl Başkanı ve önceki dönem MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Buca'da bir ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesi ile ilgili de açıklama yaptı. Saygılı, "Genç MÜSİAD, bizim için, kurumumuz için çok kıymetli bir gençlik hareketi komisyonumuzdur. Genç MÜSİAD, öyle bir komisyon ve kurum ki, bir genci 20 yaşında alıyor 30 yaşına kadar ana kademe için bir hazırlık süreci geçirtiyor. ve o kurumsal hafızayı, edebi, MÜSİAD'ın var oluşun nedenlerini iyi anlayan bir ekip anlayışıyla, ana kademe geçirip yarınlarımızın çok daha sağlıklı, çok daha güvenilir, iman dolu gençlerimizle yönetilmesini sağlıyor. Buca'da bir ilkokula darbeci subay Esat Oktay Yıldıran'ın adının verilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin Hocamı aradım. Bu durumun derhal düzeltilmesi konusunda istirhamlarını ilettim ve detay da verdim. ve Sayın Bakanımız 24 saat geçmeden o şahsın ismini o tabeladan kaldırdı ve tekrar o mahallenin ismi olan Belenbaşı İlkokulu olarak adını değiştirdi. Huzurunuzda Sayın Bakanım'a teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - İZMİR