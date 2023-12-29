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Genç MÜSİAD İzmir Şubesinde Başkanlık Değişimi - Son Dakika
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Genç MÜSİAD İzmir Şubesinde Başkanlık Değişimi

Genç MÜSİAD İzmir Şubesinde yapılan 16. Genel Kurul Toplantısı'nda Alper Atlı, başkanlık görevine getirildi. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MÜSİAD yöneticileri de katıldı. Saygılı, Genç MÜSİAD'ın kurumsal edep ve milli değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, bir okula verilen tartışmalı ismin Milli Eğitim Bakanı tarafından kaldırıldığını belirtti. Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise derneğin büyük bir yapı ve fikir hareketi olduğunu ifade etti.

Genç MÜSİAD İzmir Şubesinde Başkanlık Değişimi
29.12.2023 - 09:03,  Güncelleme: 09:05
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Genç MÜSİAD İzmir Şubesinde başkanlığa Alper Atlı getirildi.

Genç MÜSİAD İzmir 16. Genel Kurul Toplantısı, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, toplantıdaki konuşmasında, Genç MÜSİAD'ın çok kıymetli bir gençlik hareketi olduğunu, kurumsal edep ve hafızayı gelecek nesillere aktardığını, milli ve manevi değerlere sahip çıktığını söyledi.

Konuşmasında, Diyarbakır Cezaevi'nde 1980'li yıllarda komutan olarak görev yapan ve yaptığı işkencelerle tanınan Esat Oktay Yıldıran'ın adının Buca ilçesindeki bir okula verilmesine ilişkin tartışmalara da değinen Saygılı, " PKK'nın önünü açan mimarlardan bir tanesinin ismi bilinçli bir şekilde bir ilkokula verilmiş Buca'da. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'i aradım. Bu durumun derhal düzeltilmesi konusunda istirhamlarımı ilettim ve detay da verdim. Sayın Bakanımız 24 saat geçmeden o şahsın ismini o tabeladan kaldırdı. Okulun adı, mahallenin ismi olan Belenbaşı İlkokulu olarak değiştirildi. Huzurunuzda Sayın Bakana çok teşekkür ediyorum."

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel de konuşmasında derneğin kurumsal kimliğe sahip büyük bir yapı, bir fikir hareketi olduğunu ifade ederek, harekete gönül vermiş gençlerin de kolektif girişimcilik vizyonuyla çalıştığını söyledi.

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur ise erdemli kadroların yetişmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Toplantının sonunda Mehmet Akif Gemici, Genç MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığını getirilenr Alper Atlı'ya görevi devretti.

Kaynak: AA
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