Genç Ticaret Elçileri Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Genç Ticaret Elçileri Projesi Tamamlandı

Genç Ticaret Elçileri Projesi Tamamlandı

Genç MÜSİAD Antalya'nın projesi, uluslararası öğrencilere ticaret eğitimi ve staj fırsatları sundu.

28.02.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç MÜSİAD Antalya öncülüğünde gerçekleştirilen Genç Ticaret Elçileri Projesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen final programıyla sona erdi. Üç aylık yoğun eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, dış ticaret ve ihracat alanındaki sunumlarıyla jüri karşısına çıktı.

Proje kapsamında, uluslararası öğrencilere ihracat, pazarlama, dış ticaret ve girişimcilik konularında eğitimler verildi. Ayrıca, öğrencilere staj imkanları sağlanarak Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ticari iş birlikleri kurmaları amaçlandı.

Genç MÜSİAD'dan geleceğe yatırım

Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ahmet Özkan, projeye dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, gençlerin girişimcilik ve ticaret alanında güçlenmelerine katkı sağlamak. Bugün burada gençlerimiz sadece ekonomik başarı değil, aynı zamanda liderlik ve uluslararası iş birliği adına önemli adımlar atıyor. Genç Ticaret Elçileri Projesi, onların vizyonlarını iş dünyasıyla buluşturan özel bir platform."

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ise, gençlerin küresel ticarette daha aktif rol almasını desteklediklerini belirterek şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için genç girişimcileri teşvik eden projelere büyük önem veriyoruz. Genç MÜSİAD, geleceğin iş insanlarını yetiştirme noktasında kritik bir rol üstleniyor. Bugün burada tamamlanan bu program, gençlerin ticaret dünyasına sağlam adımlarla girmeleri için büyük bir fırsat."

Finalde kıyasıya rekabet

Final sunumlarında 6 uluslararası öğrenci, belirledikleri hedef pazarlar ve ihracat yapacakları ürünleri jüri önünde tanıttı. Yapılan değerlendirme sonucunda fındık pazar araştırmasıyla Ilma Mavric birinci, mısır tohumu pazar araştırmasıyla Amir Sadighi ikinci, taze karpuz pazar araştırmasıyla Rania Boussouara üçüncü oldu.

Diğer finalistler ise çimento pazar araştırmasıyla Ahmed Han, seramik bayraklar ve kaldırım taşı pazar araştırmasıyla Alina Safina ve demir-çelik çubuk pazar araştırmasıyla Ahmed Hassan olarak belirlendi.

Final programında, projeye destek veren sponsorlar ve jüri üyelerine plaket takdim edilirken, eğitim sürecini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Akdeniz Üniversitesi, Ekonomi, antalya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Ticaret Elçileri Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 ABD Basını: Trump, İngilizce’yi resmi dil ilan edecek ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek
17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
10:50 X-ray cihazları tespit edemiyor 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı
08:47 Tuğçe Tayfur’dan Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı
08:27 Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı Türkiye’ye böyle getirildi Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
08:19 Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın, anne oldu Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Büşra Ayaydın, anne oldu
08:19 Serdar Dursun’dan İran’da penaltı krizi Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
08:06 Soylu’dan Öcalan’ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
07:50 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 19:50:16. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Ticaret Elçileri Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.