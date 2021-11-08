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Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında - Son Dakika

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında

08.11.2021 13:22

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında Erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor Bilecik, hurma festivaline hazırlanıyor Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş; "Üretici memnun, tüketici memnun" "Köyün girişine hurma ağacı heykeli dikeceğiz" Hurma üreticisi Ömer Duman;

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında

Erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor

Bilecik, hurma festivaline hazırlanıyor

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş;

"Üretici memnun, tüketici memnun"

"Köyün girişine hurma ağacı heykeli dikeceğiz"

Hurma üreticisi Ömer Duman;

"Bizim için güzel bir gelir kaynağı"

Diğer bir hurma üreticisi Gülten Duman;

"Kurutma tesisimiz olsa bu ürünü kuruturuz, şuan 6 lira olan hurma kuruyunca 60 TL oluyor kilosu"

BİLECİK - Bilecik'te gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes bin tonluk 'Cennet Hurması', diğer adıyla bilinen Trabzon hurması hasadını başladı. Üç köyde bin dekarlık alanda yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor.

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dekar alanda yetişen 'Cennet Hurması' hasadı başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek olan hasat için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes seferber oldu. Bu köylerin yüzde 70'inin geçim kaynağı olan hurma hasadında bu yıl yüzler gülerken, köylülerin üretimin artması için hurma kurutma tesisi istiyor.

"Üretici memnun tüketici memnun"

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, geçen yıl 800 ton bu yıl bin tonluk bir hasat beklediklerini anlatarak, "Bizim Küplü, Başköy, Bekdemir köylerinin iklim şartlarının uygun olması nedeniyle hurma çok bereketli ve çok lezzetli çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 800 tonluk bu köylerde üretim oldu, bu yıl bin tonluk bir hasat bekliyoruz. Bu yıl hurmaların yüzde 60'ı toplandı. İstanbul, Bursa, Ankara ve Yalova'ya satıldı toptan. Bu yıl hurma fiyatları 4 liradan başlayarak, 5 buçuk, 6 liraya kadar verildi. Üretici memnun tüketici memnun diyebiliriz. İnanıyorum önümüzdeki yıl kalite daha da yükselecek. Hurmanın miktarı daha da fazlalaşacak. Çünkü iklim şartları en uygun bizim buralar. Burada hurma üreticilerimiz ve diğer üreticiler için köyümüze bir kantar yaptırmak istiyoruz. Bunun yanında bir de hurma kurutma tesisi yapılırsa bu 3 köyün ortak kullanacağı hurma üretimi daha da artacak" dedi.

"Bizim için güzel bir gelir kaynağı"

Hurma üreticisi Ömer Duman, köyde 10-15 dönüm bir yerde hurma ürettiğini anlatarak, "Geçen seneye göre verim biraz daha fazla oldu. Sebebi ise iklim değişikliklerinden dolayı. Bizim için güzel bir gelir kaynağı. Ama bunun planlanması gerekiyor. Emek isteyen bir meyve. Bir ağaç 4,5 yılda yetişiyor, verime yatıyor. Geçen yıl 27-28 ton civarındaydı bu sene 30 tonun üzerinde ürün bekliyoruz. Parasal olarak geçen sene 4 lira 4 lira 20 kuruş civarıydı. Bu sene de 5, 5 buçuk 6'ya kadar gidiyor. Fiyatlardan memnunuz, bu sene alıcı da var. Hemen, hemen köyde bütün haklımızın ürünü satıldı. Yaklaşık 10 güne hasat dönemi biter. Ortak olarak bu civardaki köylere müşterek bir kurutma tesisi yapılırsa herkes bundan faydalanır. Bu konuda valiliğimiz öncülük ederse belki çiftçiler de destek olur. Kurutma tesisi için valiliğimizden de yardım bekliyoruz" dedi.

"Kurutma tesisimiz olsa bu ürünü kuruturuz, şuan 6 lira olan hurma kuruyunca 60 TL oluyor kilosu"

Diğer bir hurma üreticisi Gülten Duman ise, hurmanın faydalarının saymakla bitmediğini anlatarak, "Biz bunları kasalıyoruz. Düzenli şekilde sıralıyoruz, toptancıya veriyoruz. Bu yıl hurmalarımız çok güzel. Verim güzel fazla, oran yüksek. 3 tanesi bir kilo gelir. Bu kalite Bilecik'te bu yörede, başka yerde bulamazsınız. Bunlar kendi imalatımız. Kendi doğal ürünlerimiz. Hurmadan isteyen pekmez yapıyor, isteyen sirke yapıyor. O kadar çok alternatif var ki. Kurutma tesisimiz olsa bu ürünü kuruturuz, şuan 6 lira olan hurma kuruyunca 60 TL oluyor kilosu" dedi.

"Köyün girişine hurma ağacı heykeli dikeceğiz"

Öte yandan Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, bir hurma festivali yapacaklarını anlatarak, "Küplü köyünün girişine büyük bir hurma ağacının heykelini dikeceğiz. Bu civarın geçim kaynağının hurmadan olduğunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz" dedi.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında

Trabzon, Bilecik, Hasat, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında - Son Dakika Ekonomi


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