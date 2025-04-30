GençOSD\'nin Yeni Başkanı Ebubekir Tulpar

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ikinci ve üçüncü kuşak sanayicilerini bir araya getiren Genç Organize Sanayi Derneği'nin (GençOSD) Yeni Başkanı Ebubekir Tulpar oldu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ikinci ve üçüncü kuşak sanayicilerini bir araya getiren Genç Organize Sanayi Derneği'nin (GençOSD) 5'inci Olağan Genel Kurulu, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Nazlı Can Delibaş başkanlığındaki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Ebubekir Tulpar, tek aday olarak katıldığı seçimde oy birliğiyle başkan seçildi. Kurucu Başkan merhum Ali Bahar'ın vizyonuyla temelleri atılan dernekte, bayrak değişimi duygusal anlara sahne olurken, yeni dönem hedefleri de net bir vizyonla açıklandı.

Yeni yönetim

Yeni dönemde Ebubekir Tulpar başkanlığındaki genişletilmiş yönetim kurulu; Beyhan Bacanak, Ceren Şenoğlu, Gizem Fırat, Eray Yayla, Koray Sarı, İsmail Doğrusöyler, Murat Yavuz Meşhur, Kutlu Çağan Şentürk, Ali Tibet Bahar, İbrahim Buğra İnal, Pınar Hantal, İsmail Serçe ve Mustafa Atakan Ayan'dan oluştu. Denetim Kurulu'na Ebru Yayla, Ayşenur Bacanak, Kazım Kestane, Mehmet Çağlayan ve Batuhan Akyıldız, Kenan Beşmumlu seçildi. Disiplin Kurulu'nda ise Emre Koçak, Emre Sarı, Baran Poçins, Seyfullah Keskin, Gizem Karakoç ve Yaren Şenoğlu yer aldı.

Yoğun katılım

Genel Kurulun ardından yine Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Başkanlık Devir Teslim Törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, Korkuteli OSB Başkanı Osman Bahçe, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Vekili Hakan Pakalın, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya Genç Girişimciler Kurulu (Antalya GGK) Başkanı Ramazan Dikmen, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Mehmet Atılgan, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Ercan Yavaş, ATSO ve Antalya OSB'nin Merhum Başkanı Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ve Kardeşi Berkay Bahar ile çok sayıda bölge sanayicisi katıldı.

Tulpar: "Gençlik-Girişim-Güç, yeni dönemin 3G vizyonu"

Görevi devreden Nazlı Can Delibaş, yaptığı veda konuşmasında hem birlikte görev yaptığı yönetim ekibine hem de derneğin geçmişine katkı sunan tüm üyelere teşekkür etti. Genç OSD'nin Yeni Başkanı Ebubekir Tulpar, konuşmasında derneğin kurucusu merhum Ali Bahar'a ve elim bir kazada yaşamını yitiren üye Orçun Ergün'e duyduğu derin saygıyı ifade ederek başladı. Ali Bahar'ın yalnızca bir dernek kurmadığını, bir vizyon ve birlik duygusu inşa ettiğini vurgulayan Tulpar, yeni döneme dair hedeflerini "Gençlik, Girişim ve Güç" adlı, üç ana başlık altında topladı. "Gençliğimizin verdiği enerji ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Genç istihdamını artırmak, girişimciliği desteklemek ve uluslararası düzeyde güçlü bağlar kurmak temel önceliğimiz olacak" diyen Tulpar, 3G adını verdiği bu vizyonun ilk adımlarını da açıkladı.

"Gençlere fırsat, girişime destek, güce odak"

Yeni dönem stratejilerini özetleyen Tulpar, "Genç istihdamını artırmak adına projeler geliştirecek, genç girişimcilere her türlü katkıyı sunacağız. Antalya OSB Teknopark ortaklığı üzerinden girişimcilik ekosistemine daha aktif katkı sunacağız. Markalaşma, ihracat, yeni pazarlar ve dijitalleşme gibi alanlarda üyelerimize özel eğitim ve mentorluk programları düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri ve yurt dışı projelerinin artırılması yönünde somut adımlar atacaklarını belirten Tulpar, yeni dönemde GençOSD'nin sadece Antalya'da değil, ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren bir yapıya dönüşeceğini söyledi.

Başkan Gönen'den gençlere tam destek

Genç başkanların ardından konuklara seslenen Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, GençOSD ile gurur duyduklarını, Ali Bahar'ın da her fırsatta dile getirdiği gibi hayata geçirdikleri en büyük ve en değerli proje olduğuna vurgu yaptı. Başta Delibaş ve Tulpar olmak üzere GençOSD'nin geçmiş tüm başkanlarına sürdürdükleri çalışmalar için teşekkür eden Gönen, Antalya OSB'nin tüm imkanlarıyla genç sanayicilerinin hizmetinde olduğunu ve birlikte çok güzel işler yapacaklarını söyledi.

Duygusal anlar ve anlamlı veda

Plaket takdimiyle devam eden törende, Delibaş görev süresince birlikte çalıştığı yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine teşekkür plaketi sundu. Yeni başkan Tulpar da yeni yönetim ekibini sahneye davet ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Törenin sonunda GençOSD üyeleri tarafından hazırlanan ve merhum Ali Bahar'a ithaf edilen video gösterimi, salonda duygusal anlara neden oldu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA