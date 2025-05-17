Gercüş Doğalgaza Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gercüş Doğalgaza Kavuşuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz altyapısı için protokol imzalandı. AKSA Doğalgaz ile yapılan anlaşma doğrultusunda 5,2 kilometrelik doğalgaz hattı ve CNG tesisi kurulacak. Yatırım değeri 35 milyon lira olarak belirlendi.

17.05.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş doğalgaza kavuşuyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yapılacak olan doğalgaz altyapısı için protokol imzalandı

Gercüş Kaymakamlığı ile AKSA Doğalgaz arasında doğalgaz altyapı ve hizmet sözleşmesi imzalandı. Pro­tokolle birlikte ilçede doğalgaz altyapı çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Törene Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Millet­vekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile AKSA Doğalgaz yetkilileri katıldı. AKSA Doğalgaz Müdürü Adnan Doğan, ilçeye toplamda 35 milyon liralık yatırım yapılacağını belirterek "5,2 kilometrelik doğal­gaz hattı ve CNG tesisi ile yılın son çeyreğinde Gercüş'e doğalgaz arzı sağlanmış olacak" dedi.

" Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azalıyor"

Törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin, uzun yıllardır enerjide yüzde 70'ler oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu, bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına gerileme sürecine girdiğini belirterek, Türkiye'nin yaptığı büyük enerji yatırımları sayesinde ve yeni kurulan hidroelektrik santralleri ile yakında faaliyete geçecek olan nükleer enerji santraller­inin bu sürece büyük bir katkı sağladığının altını çizdi. Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Cezayir gibi pek çok ülkeden hem boru hattı hem de sıvılaştırılmış doğal gaz yoluyla doğalgaz temin ettiğini ifade eden Vali Ekrem Canalp, "Doğalgaz arz güvenliğini artırmak amacıyla yurt içinde doğal gaz de­polama alanları inşa edilmektedir. Bu depolardan biri, Ankara'nın güneyindeki Tuz Gölü civarında yer almakta olup, tamamlandığında dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanlarından biri olacaktır. Bu çalışmalar sadece ülke düzeyinde değil, hane düzeyinde de büyük önem taşımaktadır. Mahalle ziyaretlerimizde özellikle Batman merkezde doğal gaz olmayan mahallelerde bu talebin en çok kadınlardan geldiğini görüyoruz. Doğalgazın yokluğu, en fazla kadınları etkiliyor. Geldiğinde ise en büyük konforu yine onlar yaşıyor. Bu nedenle, doğal gaz projeleri aynı zamanda kadınları en çok sevindiren projeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Gercüş'ün önümüzdeki 50 yıllık su sorunu çözülüyor"

Gercüş ilçesine doğalgaza kavuşmanın çok önemli olduğunu aktaran Vali Ekrem Canalp, ilçede birçok altyapı yatırımının hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bunlardan biri, su projesi. Gercüş'ün artan nüfusunu da dikkate alarak önümüzdeki 50 yıl boyunca kesin­tisiz ve kaliteli içme suyunu temin edecek bir proje geliştirildi. Bu proje, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in öncülüğünde, Gercüş Belediyesi ve İl Özel İdaresinin iş birliğiyle yürütülmektedir. Hedefimiz, bu projeyi yılsonuna kadar tamamlayarak ilçemize kazandırmak. Ayrıca şehir geçişleri kapsamında karayolu altyapısını iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Gercüş şehir geçişi yenilendi. İlçe belediyemizin yeni talepleri doğrultusunda, bu çalışmaları daha da ileri taşıyacağız. Bugün, Gercüş YİBO bölgesindeki ağaçlık alanın mesire alanına dönüştürülmesi için temel atma töreni gerçekleştirilecek. İki ay içinde tamamlanması planlanan bu proje, Mehmet Şimşek Mesire Alanı gibi vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çekecek bir yaşam alanı olacak. Gerçekleştirilen köy ziyaretlerinin, birinci turunu tamamladık, ikinci tura başladık. Gercüş'e bağlı köylerde vatandaşlarımızdan gelen 246 talebi not ettik. Şu ana kadar bu taleplerin yüzde 85'ini gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar bu oranı yüzde 95 seviyelerine çıkararak köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ile Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü Adnan Doğan arasında imza protokolü imzalandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Batman, Gercüş, Enerji, Çevre, Yaşam, CNG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gercüş Doğalgaza Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
Trump’ın 11’inci torunu dünyaya geldi Trump'ın 11'inci torunu dünyaya geldi
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:48
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:30
Fenerbahçe’nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
16:20
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
16:11
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı Formda vücuduyla göz kamaştırdı
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı
16:07
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
16:03
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı İşte saat saat tüm gelişmeler
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı? İşte saat saat tüm gelişmeler
15:59
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:48
600 bin kamu işçisi beklediğini alamadı
600 bin kamu işçisi beklediğini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 14:53:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gercüş Doğalgaza Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.