Gercüş doğalgaza kavuşuyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yapılacak olan doğalgaz altyapısı için protokol imzalandı

Gercüş Kaymakamlığı ile AKSA Doğalgaz arasında doğalgaz altyapı ve hizmet sözleşmesi imzalandı. Pro­tokolle birlikte ilçede doğalgaz altyapı çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Törene Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Millet­vekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile AKSA Doğalgaz yetkilileri katıldı. AKSA Doğalgaz Müdürü Adnan Doğan, ilçeye toplamda 35 milyon liralık yatırım yapılacağını belirterek "5,2 kilometrelik doğal­gaz hattı ve CNG tesisi ile yılın son çeyreğinde Gercüş'e doğalgaz arzı sağlanmış olacak" dedi.

" Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azalıyor"

Törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin, uzun yıllardır enerjide yüzde 70'ler oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu, bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına gerileme sürecine girdiğini belirterek, Türkiye'nin yaptığı büyük enerji yatırımları sayesinde ve yeni kurulan hidroelektrik santralleri ile yakında faaliyete geçecek olan nükleer enerji santraller­inin bu sürece büyük bir katkı sağladığının altını çizdi. Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Cezayir gibi pek çok ülkeden hem boru hattı hem de sıvılaştırılmış doğal gaz yoluyla doğalgaz temin ettiğini ifade eden Vali Ekrem Canalp, "Doğalgaz arz güvenliğini artırmak amacıyla yurt içinde doğal gaz de­polama alanları inşa edilmektedir. Bu depolardan biri, Ankara'nın güneyindeki Tuz Gölü civarında yer almakta olup, tamamlandığında dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanlarından biri olacaktır. Bu çalışmalar sadece ülke düzeyinde değil, hane düzeyinde de büyük önem taşımaktadır. Mahalle ziyaretlerimizde özellikle Batman merkezde doğal gaz olmayan mahallelerde bu talebin en çok kadınlardan geldiğini görüyoruz. Doğalgazın yokluğu, en fazla kadınları etkiliyor. Geldiğinde ise en büyük konforu yine onlar yaşıyor. Bu nedenle, doğal gaz projeleri aynı zamanda kadınları en çok sevindiren projeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Gercüş'ün önümüzdeki 50 yıllık su sorunu çözülüyor"

Gercüş ilçesine doğalgaza kavuşmanın çok önemli olduğunu aktaran Vali Ekrem Canalp, ilçede birçok altyapı yatırımının hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bunlardan biri, su projesi. Gercüş'ün artan nüfusunu da dikkate alarak önümüzdeki 50 yıl boyunca kesin­tisiz ve kaliteli içme suyunu temin edecek bir proje geliştirildi. Bu proje, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in öncülüğünde, Gercüş Belediyesi ve İl Özel İdaresinin iş birliğiyle yürütülmektedir. Hedefimiz, bu projeyi yılsonuna kadar tamamlayarak ilçemize kazandırmak. Ayrıca şehir geçişleri kapsamında karayolu altyapısını iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Gercüş şehir geçişi yenilendi. İlçe belediyemizin yeni talepleri doğrultusunda, bu çalışmaları daha da ileri taşıyacağız. Bugün, Gercüş YİBO bölgesindeki ağaçlık alanın mesire alanına dönüştürülmesi için temel atma töreni gerçekleştirilecek. İki ay içinde tamamlanması planlanan bu proje, Mehmet Şimşek Mesire Alanı gibi vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çekecek bir yaşam alanı olacak. Gerçekleştirilen köy ziyaretlerinin, birinci turunu tamamladık, ikinci tura başladık. Gercüş'e bağlı köylerde vatandaşlarımızdan gelen 246 talebi not ettik. Şu ana kadar bu taleplerin yüzde 85'ini gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar bu oranı yüzde 95 seviyelerine çıkararak köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ile Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü Adnan Doğan arasında imza protokolü imzalandı.