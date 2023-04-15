Geri sayım başladı! İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına sayılı günler kala, açıklamalarda bulunan Kurum, İmamoğlu sorusuna öfkelendi - Son Dakika
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Geri sayım başladı! İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına sayılı günler kala, açıklamalarda bulunan Kurum, İmamoğlu sorusuna öfkelendi

15.04.2023 14:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum 17 Nisan'da açılışı gerçekleşecek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde açıklama yaptı. Kurum'a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sayın Bakan İstanbul'da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı? Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti" sözleri soruldu. Soruya yanıt veren Kurum, "Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"17 NİSAN'DA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, 17 Nisan'da açılışı yapılacak olan merkezle ilgili, "Finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecekler. Finansın kalbi burada finans merkezinde atacak. Bu projenin yatırım değeri 65 milyar lirayı bulmuştur. 100 bin kişiyi misafir edecek bir alandan bahsediyoruz.17 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız." dedi.

İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Açılış öncesi kameralar karşısına geçen Kurum, İmamoğlu sorusuna sinirlendi

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ SORULDU

Kurum daha sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Sayın Bakan İstanbul'da da kentsel dönüşümü 5 yılda yapacağını ifade ediyor. Elinizi tutan mı vardı yani ben merak ediyorum. Allah aşkına bütün yetkiler A'dan Z'ye sizde. Son 21 yıldır neredeydiniz? Madem 5 yılda bitecekti" sözleri soruldu.

İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Açılış öncesi kameralar karşısına geçen Kurum, İmamoğlu sorusuna sinirlendi

"SİZ KONUŞMAYACAKSINIZ, ESERLERİNİZ KONUŞACAK"

Bakan bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi: "Ekrem Bey'in işi polemik. Hep engelleniyoruz siyaseti yapıyorlar. Hep söylüyoruz siz konuşmayacaksınız eserleriniz konuşacak. Yaptıklarınız konuşacak. Biz konuşmuyoruz eserlerimiz konuşuyor. Bir tarafta İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamlamış, diğer tarafta engelleniyoruz bize iş yaptırmayanlar var. Bir tarafa bakıyorsunuz vatandaşı için İstanbul için 1 buçuk milyon konutun dönüşümü için irade koyanlar var. İstanbul'da bayramın ilk gününde açıklayacağız, bir irade koyanlar var diğer tarafta 5 yılda 1500 konut yapamayanlar var. İstanbul'un sorunları için çalışsın. Kendisi değil eserleri konuşsun."

YORUMLAR
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BAKAN KURUM: 17 NİSAN'DA BU DEV ESERİN AÇILIŞINI HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ BAKAN KURUM: 17 NİSAN'DA BU DEV ESERİN AÇILIŞINI HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ Bakan Kurum: 'Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir' Bakan Kurum: 'Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir'

İklim Değişikliği, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geri sayım başladı! İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına sayılı günler kala, açıklamalarda bulunan Kurum, İmamoğlu sorusuna öfkelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geri sayım başladı! İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına sayılı günler kala, açıklamalarda bulunan Kurum, İmamoğlu sorusuna öfkelendi - Son Dakika
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