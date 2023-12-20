GetirAraç ile 2023\'te 5 milyon kiralama yapıldı

GetirAraç, sunduğu ulaşım çözümüyle şehir hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. 2023'te bin adet yeni otomobille filosunu gençleştiren şirket, yılı 5 milyon kez kiralama ile kapatıyor.

Getir'in araç paylaşım hizmeti GetirAraç, sunduğu kolay erişilebilir ulaşım çözümlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, güvenlik teknolojilerine yaptığı yatırımlarla da araç kiralama sektöründe öne çıkıyor.

Şirketin ulaştığı noktayı değerlendiren GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, "2021 yılında, MOOV'un yüzde 75 hissesini Anadolu Grubu'ndan satın almıştık. Bir uyum ve dönüşüm sürecinden sonra Getir'in teknolojisi ve edindiğimiz kullanım verileri temelinde hayata geçirdiğimiz geliştirmeler sayesinde GetirAraç artık kullanıcısına daha yakın ve daha güvenli" ifadelerini kullandı.

Şirketin 2023 yılı sonu itibarıyla İstanbul ve İzmir'de 4 bin araçla hizmet verdiğinin altını çizen Ergin, "2023'te filomuzu yenileyerek kullanıcılarımıza daha konforlu, daha verimli ve daha yeni otomobiller sunmaya başladık. Verimliliğe dair hayata geçirdiğimiz uygulamalarla işletme sürdürülebilirliğimizi geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, kullanım verileri temelinde geliştirdiğimiz çözümlerle büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Araç paylaşımı, otomobile sahip olma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor"

Şehir yaşantısında değişen mobilite ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını ifade eden GetirAraç CEO'su Emre Ayyıldız, "Kentlerde ulaşımı olumsuz etkileyen birçok faktörle karşı karşıyayız. Bunlardan biri de araç yoğunluğu. TÜİK rakamlarına göre bu yılın ekim ayı itibarıyla sadece İstanbul'da 3,5 milyon otomobil bulunuyor. 5 yıl önce bu rakam 2,8 milyon adet seviyesindeydi. Sadece 5 yıl içinde araç sayısının dörtte bir oranında arttığı bu tablo, trafik yoğunluğunun mevcut çözümlerle kolay aşılamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Esnek süreli araç paylaşım hizmeti GetirAraç ile bu soruna farklı bir çözüm bulma niyetindeyiz. Yapılan araştırmalar araç paylaşımının, araç sahibi olma ihtiyacını azalttığını gösteriyor. Daha az otomobil; daha az karbon salımı ve daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor. Ayrıca park halindeki araç sayısındaki azalma, şehirlerdeki yaşam ve dinlenme alanları için daha fazla yer kalması demek. Türkiye özelinde düşünürsek, bu aynı zamanda daha az otomobil ithalatı, dolayısıyla daha az dış ticaret açığı da demek. Türkiye'de araç paylaşım modelinde henüz açığa çıkmamış bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Platform olarak hedefimiz bu potansiyele erişerek bu faydaları büyütmek" dedi.

2023 yılında uygulama üzerinden 5 milyon defa kiralama yapıldığının altını çizen Ayyıldız, "Kullanıcı dostu arayüzümüz ile üye sayımızı 2,5 milyonun üzerine çıkarttık. Platformumuzu ilk kez kullananların yüzde 74'ü kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, kullanıcılarımızın yüzde 62'sinin arkadaş tavsiyesiyle hizmetimizle tanışması da memnuniyetlerinin bir göstergesi" diye konuştu.

"Ehliyet onayında yapay zeka desteği"

Platformu ilk kez kullanacakların ehliyet onaylarında yapay zekadan destek aldıklarını vurgulayan Ayyıldız, "Uygulamamızda kullanıcılar kayıt işlemlerini, ehliyet bilgilerini girerek kolayca tamamlayabiliyor. Burada ehliyet bilgisiyle yaptığı başvurunun kontrolü yapay zeka desteğiyle onaylanıyor ve bu süreç sadece 1,5 dakika sürüyor. Getir'in harita temelli teknoloji altyapısı üzerinden kullanıcılar kendilerine en yakın araçları görebiliyor; aracın depo doluluk durumunu, araca yürümek için harcayacağı zamanı kontrol edebiliyor. Ayrıca kullanıcılar bu hizmete Getir ve BiTaksi uygulamaları üzerinden de ulaşılabiliyor" dedi.

"Teknolojik güvenlik önlemleri kaza oranını yüzde 28 düşürdü"

Hayata geçirilen ekstra güvenlik önlemlerine de değinen Emre Ayyıldız, teknoloji tabanlı güvenlik sistemleri sayesinde trafik güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunduklarını söyledi. Ayyıldız şunları söyledi: "Teknoloji sayesinde uzaktan ölçüm yaparak, sürücünün ani hızlanmasından fren yapma tarzına, gereksiz el freni kullanımından trafik kurallarına ne ölçüde uyduğuna kadar çok kapsamlı bir güvenlik sistemi kullanıyoruz. Kullanıcı araca biner binmez onu karşılayan sesli uyarı sistemimiz; hız sınırı aşımı gibi kural ihlallerinde sürücüyü uyarıyor. Takip ettiğimiz verilere dayanarak her sürücü için bir güvenlik skoru oluşturuyoruz. Yüksek puan ortalamasına sahip kullanıcılarımızı ödüllendiriyor, trafikte risk oluşturan kullanıcılarımızı ise önce uyarıyor, devamı halinde ise sistem dışı bırakabiliyoruz."

Güvenliğin ve insan sağlığının ticari kaygılardan önce geldiğinin altını çizen Emre Ayyıldız, platformda güvenlik skorlama sisteminin devreye alınması sayesinde kullanım başına gerçekleşen kaza oranında yüzde 28 iyileşme elde edildiğini ifade etti. Kullanıcı verisini etkin olarak işleyip anlamlandırma teknolojisi sayesinde 21 yaş altı sürücülerde kaza oranının daha yüksek olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Ayyıldız, "Hem gençleri korumak hem de trafik güvenliğini dikkate alarak bu yıl ocak ayında sistemi 21 yaş altı kullanıcılara kapadık. Ticari kaygıdan uzak bu zorunlu önlem ile kullanım başına yapılan kaza oranında önemli bir iyileşme kaydettik ve belki de elim kazaların önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

"Park ücreti yok, ikinci kullanımlar indirimli"

Platformun en çok genç profesyoneller tarafından özellikle sabah saatlerinde işe gitmek için kullanıldığını belirten Ayyıldız, "Gün içinde ikinci kullanımlarda indirim veriyoruz. AVM'lerde, kent içinde seçili otoparklarda ücretleri biz üstleniyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL