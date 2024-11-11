GİAD Başkanı Tatar ile Görüştü

Ekonomi

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Adem Yükselgüngör ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

KKTC'de gerçekleşen görüşmede derneğin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi veren Adem Yükselgüngör, TÜGİK ve Mersin GİAD'ın yaklaşık 4 bin 500 iş insanından oluştuğunu belirterek, ticari hacimde Türkiye ekonomisinde ilk 10 ve ilk 100'e giren firmalar bulunduğunu ifade etti.

"Bir millet, bir bayrak ve bir gelecek anlayışı' ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kalbimizdir" diyen Mersin GİAD Başkanı Adem Yükselgüngör, "Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiydim fakat işlerimin yoğunluğundan ötürü Mersin'e dönüş yaptım. Üniversitede iken bir İngiliz hocamın sözünü unutamam; 'Kıbrıs'ın suyunu içen Kıbrıs'ı bırakmaz, gitse de geri döner' demişti. Gerçekten haklıymış ki, ben de bir Kıbrıs aşığı oldum. Bugün ki ziyaretimizin amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha çok kalkınmasına elimizden gelen desteği canı gönülden vereceğimizi iletmek içindir. Sizlerin desteği ile inşaat, turizm, tarım, hayvancılık ulaşım, enerji ve eğitim konularında yatırımlar yapmak istiyoruz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizin de Türkiye'de yatırım yapmak istediklerinde onlara canı gönülden destek vermekten onur duyacağız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da ziyaretlerinden ötürü GİAD üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi, anavatan Türkiye ve Türk işadamları ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını aktardı. - MERSİN