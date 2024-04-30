GİB, bandrollü ürünlere yönelik denetimleri artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

GİB, bandrollü ürünlere yönelik denetimleri artırdı

GİB, bandrollü ürünlere yönelik denetimleri artırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik 32 bin 919 denetim yaparken, incelenen ürün sayısı makaronda 980 milyona, tütün ve alkollü içkide ise 19 milyon 540 bin 98'e ulaştı. Ürün İzleme Sistemi kullanılarak vergi kaybı ve kaçağının önüne geçilerek vergi güvenliği sağlanmaya çalışılıyor. Denetimler sonucunda usulsüzlük cezaları kesilirken, bandrolsüz ve taklit ürünlerin tespiti için adli süreç başlatıldı. Ayrıca, tüketicilerin denetim sürecine katılımı için GİB BÜİS uygulaması geliştirildi.

30.04.2024 11:15
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bandrollü ürünlere yönelik geçen yıl 32 bin 919 denetim yaparken incelenen ürün sayısı makaronda 980 milyona, tütün ve alkollü içkide 19 milyon 540 bin 98'e ulaştı.

AA muhabirinin, GİB verilerinden derlediği bilgiye göre, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Başkanlıkça tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik Ürün İzleme Sistemi kullanılıyor.

Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek bu yükün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, mükelleflerin matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanlar kullanılarak, üretilen ve ithal edilen söz konusu ürünlerin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takibi sağlanıyor.

Ülke genelinde Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl 14,8 milyon lira usulsüzlük cezası kesildi

Ürün İzleme Sistemi kapsamında gerçekleştirilen saha denetimleri sonucu geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 32 bin 919 oldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 19 milyon 540 bin 98'i buldu. Savcılığa bildirilen mükellef sayısı 621 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında 14 milyon 794 bin 166 lira usulsüzlük cezası kesildi.

Başkanlıkça 2023'te bandrolsüz, taklit ve yanıltıcı bandrollü olarak tespit edilen 802 bin 505 paket tütün mamulü ve 61 bin 963 şişe alkollü içki kolluk birimlerine bildirilerek, adli sürecin başlatılması sağlandı.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 36 bin 235'inin bandrolsüz, 23 bin 931'inin taklit bandrollü olduğu, 1797'sinde niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 726 bin 787'sinin bandrolsüz, 44 bin 675'inin taklit bandrollü, 31 bin 43'ünün yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

Öte yandan, 2023'te alkollü içki ve tütün ürünlerinin yanı sıra makarona yönelik denetimler de devam etti. Bu kapsamda 979 milyon 953 bin 724 makaron denetlendi. Bandrolsüz, taklit ve yanıltıcı bandrollü olduğu tespit edilen 108 milyon 756 bin 106 makaron kolluk birimlerine bildirilerek adli süreç başlatıldı.

Vergi kaybının önüne geçiliyor

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda ve GİB'e bağlı bandrol denetim ekiplerince de katılım sağlanan yasa dışı tütün mamulü ve alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliğine yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 140 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Ürün İzleme Sistemi kapsamında Başkanlıkça, talepleri üzerine firmaların mevcut bandrol, kod/kodlanmış etiket stokları önceki dönemlerde aldıkları etiket miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarlarının kontrolü ve analizi neticesinde onaylanan miktarla sınırlı olacak şekilde mükelleflerin ÖTV ve KDV yönünden borç durumları da dikkate alınarak değerlendirme yapıldı.

Geçen yıl toplam 2 bin 90 analiz çalışması yapılarak ilgili firmaların bandrol, kod ve kodlanmış etiket talepleri değerlendirildi. Bu kapsamda 2023'te faaliyet gösteren firmaların takibine yönelik olarak yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 83 incelemeye sevk, fiili tespit, yoklama gibi idari yaptırım işlemi gerçekleştirildi.

Tüketicilerin denetime katılımı sağlanıyor

Öte yandan, Başkanlıkça tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve/veya ithalatçı firmaların takibine yönelik hizmet veren Ürün İzleme Sistemi kapsamında geliştirilen GİB BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) uygulaması ile tüketicilerin denetim süreçlerine aktif katılımına imkan veriliyor.

Uygulamayla tüketicilerin satın aldıkları ürünün üzerinde yer alan bandrolü kontrol edebilme imkanı sağlanıyor. Ayrıca söz konusu ürünler üzerindeki bandrollerin kısa mesaj ve internet sitesi (www.buis.com.tr) aracılığıyla sorgulamaları da yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GİB, bandrollü ürünlere yönelik denetimleri artırdı - Son Dakika

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