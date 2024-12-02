Gıda İsrafı Horeca Sektöründe Tartışıldı

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu'nun desteğiyle düzenlediği " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarında "Horeca Sektöründe Gıda İsrafı" masaya yatırıldı.

İSTİB'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, otel, restoran, kafe alanında çalışan şirketlerin tamamını kapsayan "Horeca" sektörünün temsilcileri, gıda israfının boyutlarını ortaya koyarak çözüm önerilerini konuştu.

Etkinliğe İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Genel Sekreteri ve İstanbul Ticaret Odası Restoranlar Komitesi Başkanı Ebru Koralı, Karabük Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, İstanbul Ticaret Borsası Meclis üyeleri Şerafettin Taştan ve Süleyman Tarakçı katıldı.

"Horeca sektöründe israf ciddi boyutlarda"

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Tarım ve Orman Bakanlığının gıda israfını engellemeye yönelik proje ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, gıda israfının ekonomik boyutlarına dikkati çekti.

Koca, "Dünyada üretilen gıdanın 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Türkiye'de ise bu rakam 18,1 milyon ton civarında. Bu, oldukça ciddi boyutlarda bir israf anlamına geliyor. Yaklaşık 4,9 milyon ton somun ekmek ile üretilen sebze ve meyvenin yüzde 50'si çöpe gidiyor. Horeca sektöründe oluşan israf da ülke genelindeki toplam israfın önemli bir kısmını oluşturuyor. Eğer gıda israfını yüzde 2 azaltırsak 10 milyar lira tasarruf edebiliriz. Bu oran yüzde 5'e çıktığında tasarruf miktarı 25 milyar liraya ulaşır. Bu da yaklaşık 900 bin ailenin asgari geçim ücretine denk geliyor." ifadelerini kullandı.

"Tabakların büyük kısmı dolu ancak yenmemiş şekilde geri dönüyor"

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap da gıda kayıp ve firesinin genellikle tarladan sofraya kadar olan süreçte ve sıklıkla teknolojik yetersizlikler dolayısıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Gıda israfının ağırlıklı olarak, evlerde, restoran ve otellerde yapıldığının altını çizen Kasap, "Örneğin misafirlerin her şey dahil konsepte daha fazla çeşit denemek istemesiyle tabakların büyük kısmı dolu ancak yenmemiş şekilde geri dönüyor. Yiyeceklerin yaklaşık üçte ikisinin tabaktan döndüğünü gösteren araştırmalar var." değerlendirmesini yaptı.

"Horeca sektöründe 1 tonun üzerinde oluşan atıklar için geri dönüşüm odaklı projeler yürütülüyor"

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ da yemek sanayicilerinin sektördeki payının yüzde 35'ini oluşturduğunu belirterek, gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalara vurgu yaptı.

İstanbul'un her gün binlerce ton atık ürettiğine değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"İSTAÇ verilerine göre İstanbul'da 18 bin ton evsel atık çıkıyor. Kişi başı günlük ortalama 1,2 kilogram atık söz konusu. Horeca sektöründe 1 tonun üzerinde oluşan atıklar için geri dönüşüm odaklı projeler yürütülüyor. Konteyner sistemleriyle yemek atıklarının gübreye, ardından elektriğe dönüştürülmesine yönelik bir sistem denedik. Ayrıca çiğ atıkların ekonomiye kazandırılması için yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz."