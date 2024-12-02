Gıda İsrafı Horeca Sektöründe Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gıda İsrafı Horeca Sektöründe Tartışıldı

İSTİB, Horeca sektöründe gıda israfını ele alarak çözüm önerilerini masaya yatırdı.

02.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu'nun desteğiyle düzenlediği " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarında "Horeca Sektöründe Gıda İsrafı" masaya yatırıldı.

İSTİB'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, otel, restoran, kafe alanında çalışan şirketlerin tamamını kapsayan "Horeca" sektörünün temsilcileri, gıda israfının boyutlarını ortaya koyarak çözüm önerilerini konuştu.

Etkinliğe İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Genel Sekreteri ve İstanbul Ticaret Odası Restoranlar Komitesi Başkanı Ebru Koralı, Karabük Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, İstanbul Ticaret Borsası Meclis üyeleri Şerafettin Taştan ve Süleyman Tarakçı katıldı.

"Horeca sektöründe israf ciddi boyutlarda"

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Tarım ve Orman Bakanlığının gıda israfını engellemeye yönelik proje ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, gıda israfının ekonomik boyutlarına dikkati çekti.

Koca, "Dünyada üretilen gıdanın 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Türkiye'de ise bu rakam 18,1 milyon ton civarında. Bu, oldukça ciddi boyutlarda bir israf anlamına geliyor. Yaklaşık 4,9 milyon ton somun ekmek ile üretilen sebze ve meyvenin yüzde 50'si çöpe gidiyor. Horeca sektöründe oluşan israf da ülke genelindeki toplam israfın önemli bir kısmını oluşturuyor. Eğer gıda israfını yüzde 2 azaltırsak 10 milyar lira tasarruf edebiliriz. Bu oran yüzde 5'e çıktığında tasarruf miktarı 25 milyar liraya ulaşır. Bu da yaklaşık 900 bin ailenin asgari geçim ücretine denk geliyor." ifadelerini kullandı.

"Tabakların büyük kısmı dolu ancak yenmemiş şekilde geri dönüyor"

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap da gıda kayıp ve firesinin genellikle tarladan sofraya kadar olan süreçte ve sıklıkla teknolojik yetersizlikler dolayısıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Gıda israfının ağırlıklı olarak, evlerde, restoran ve otellerde yapıldığının altını çizen Kasap, "Örneğin misafirlerin her şey dahil konsepte daha fazla çeşit denemek istemesiyle tabakların büyük kısmı dolu ancak yenmemiş şekilde geri dönüyor. Yiyeceklerin yaklaşık üçte ikisinin tabaktan döndüğünü gösteren araştırmalar var." değerlendirmesini yaptı.

"Horeca sektöründe 1 tonun üzerinde oluşan atıklar için geri dönüşüm odaklı projeler yürütülüyor"

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ da yemek sanayicilerinin sektördeki payının yüzde 35'ini oluşturduğunu belirterek, gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalara vurgu yaptı.

İstanbul'un her gün binlerce ton atık ürettiğine değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"İSTAÇ verilerine göre İstanbul'da 18 bin ton evsel atık çıkıyor. Kişi başı günlük ortalama 1,2 kilogram atık söz konusu. Horeca sektöründe 1 tonun üzerinde oluşan atıklar için geri dönüşüm odaklı projeler yürütülüyor. Konteyner sistemleriyle yemek atıklarının gübreye, ardından elektriğe dönüştürülmesine yönelik bir sistem denedik. Ayrıca çiğ atıkların ekonomiye kazandırılması için yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Gastronomi, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda İsrafı Horeca Sektöründe Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:38 İstanbul’un en pahalı yeri Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı İstanbul'un en pahalı yeri! Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Gıda İsrafı Horeca Sektöründe Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.