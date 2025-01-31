Giresun'dan Endonezya'ya Teknoloji Transferi - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'dan Endonezya'ya Teknoloji Transferi

Giresun\'dan Endonezya\'ya Teknoloji Transferi

Giresun'daki firma, Endonezya ile savunma sanayisinde iş birliği ve mühendis eğitimi hedefliyor.

31.01.2025 13:51
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Giresun'da ürettiği tabanca parçalarını ihraç eden firma, Endonezya ile teknoloji transferinde iş birliği hedefliyor.

İstanbul'da 2017 yılında silahlı drone üretimi üzerine kurulan Drone Tech Savunma Sanayi, 2020 yılında Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetine başladı.

Ürettikleri tabanca parçalarını yaklaşık 4 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç eden firma, bu sefer de Endonezya ile savunma sanayisinde iş birliği yapmayı hedefledi.

Yaklaşık 180 kişinin çalıştığı firma, Endonezya'dan gelen 3 mühendisi bünyesinde istihdam ederek bu ülke ile ihracat konusunda ilk adımı atan taraf oldu. Mühendisler öğrendikleri bilgileri ülkelerindeki silah sanayisinin üretim aşamasında kullanabilecek.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Naim Demirel, AA muhabirine, silah kullananlara engel olmanın yolunun savunma sanayisini güçlendirmekten geçtiğini söyledi.

Kendisinin bu düşünceyle savunma sanayisi alanında çalışma yapmaya başladığını dile getiren Demirel, bir grup yazılımcı ile İstanbul'da firmalarını kurduklarını belirtti.

Demirel, drone yazılım projesi başlatmalarının ardından Giresun'da süreci devam ettirdiklerine vurgu yaparak "Silahlı drone projesini KOSGEB destekli yaptık, bitirdik. Onu daha da geliştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz için alana çıkarmadık, prototip olarak duruyor. Yazılım ekibi çalışmaya devam ediyor." dedi.

Giresun'daki fabrikada tabanca parçası üretimi yaptıklarını aktaran Demirel, "Güzel, kaliteli bir tesis kurduk, ihracat odaklı çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle çok kaliteli ürün yapabilecek durumdayız." diye konuştu.

Naim Demirel, tabancaya ait tüm kiti üretebildiklerinin altını çizerek, teknolojik olarak çok kaliteli silah yapabilecek altyapıya erişmiş durumda olduklarını söyledi.

"İş birliği yapacağız, onlara teknik yardımda bulunacağız"

İslam toplumunun kendi silahını üretebilecek durumda olması gerektiğini ifade eden Demirel, "Bilgi paylaşımı yaparak onların gelişmesini sağlayalım şeklinde düşüncem vardı. Bunun için de bazı ülkelerle temasım oldu." dedi.

Bunun başlangıç noktasında Endonezya'nın yer aldığını belirten Demirel, şöyle devam etti:

"Endonezya'da hem kamu hem de özel sektörle görüşmelerimiz var. İş birliği yapacağız, onlara teknik yardımda bulunacağız. O bölgede bizimle beraber iş birliği yapmak isteyen firmalar var. Onlarla ön görüşmeler yaptık. Kaynakları geniş, barışçıl bir toplum. En önemlisi biz onları, onlar bizi seviyor. Bu iş için üniversiteden yeni mezun 3 kişinin çalışma izinlerini aldık işe başlattık. Onları eğitip ileride kendi ülkelerinde çalışmalarını sağlayacağız."

İlerleyen aylarda bu ülkedeki devlet kurumlarıyla anlaşma yapmayı planladıklarını bildiren Demirel, iki ülke arasındaki kardeşlik bağına teknolojik transfer ile de destek sağlamayı amaçladıklarına dikkati çekti.

Firmada istihdam edilen Endonezyalı mühendis Andını Efriyatno Putri ise Giresun'da silah alanında kendini geliştirerek bilgi ve birikim edinmek istediğini söyledi.

Öğrendiklerini ülkesine aktarmak istediğini ifade eden Putri, "Burada olanları, yapılan çalışmaları ülkemdeki insanlara da anlatmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Endonezya, Politika, Ekonomi, İhracat, giresun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'dan Endonezya'ya Teknoloji Transferi - Son Dakika

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