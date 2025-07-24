Glikozsuz Baklava ile Talep Gören Usta

Kilis'te 19 yıldır tatlıcılık yapan Mehmet Ayoğlu, hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürettiği glikozsuz ve kaymaksız baklavalarıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Kilis'te otogar yanında kendi dükkanında 19 yıldır tatlıcılık yapan Mehmet Ayoğlu, glikoz ve katkı maddesi kullanmadan ürettiği kuru baklavalarıyla müşterilerin beğenisini topluyor. Mesleğe abisinin yanında başlayan, ardından İstanbul'da ustalığını geliştiren Ayoğlu, yıllardır Kilis'te kendi işletmesinde baklava üretimine devam ediyor.

Hiçbir katkı maddesi kullanmadığının altını çizen Ayoğlu, "Baklavalarımda kesinlikle glikoz kullanmam. Şekeri kaynatırken sadece biraz limon ya da limon tuzu ekliyorum. Bu da şekerin kesilmesini önlemek için. Ayrıca kaymak da kullanmıyorum. Fıstığın alt tabanına kaymak koyanlar var ama bizde kesinlikle olmaz. 15 gün garantilidir baklavalarımız" dedi.

"Her şey tek elden çıksın diye çalışıyorum"

Üretimin tüm aşamalarını tek başına yaptığını vurgulayan Ayoğlu, "Hamurunu da ben açıyorum, yapımını da ben yapıyorum, servisini de ben yapıyorum. Her şey tek elden çıksın diye çalışıyorum. Ne olursa olsun kaliteden taviz vermem. Talep ne kadar artarsa artsın, hepsine aynı özeni gösteririm" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından da müdavimleri var

Baklavasının Almanya, Amerika ve Kıbrıs'a kadar ulaştığını belirten Ayoğlu, "Kargo ücretleri yüksek olduğu için genelde müşterilerimiz buradan alıp götürüyor. Difrize atıldığında bile 2 ay dayanır. Mikrodalgada 10-15 saniye ısıttığınızda yine çıtır çıtır olur" şeklinde konuştu.

"Bu baklavayı Gaziantep'te bulamazsınız"

Yıllardır Mehmet Ayoğlu'nun müdavimi olduğunu söyleyen Mehmet Kuvvet isimli bir müşteri ise, "Glikozsuz olması çok önemli. Bu tatlıya kuru baklava deriz biz. İçinde kaymak yok, şeker oranı çok düşük. Elle açılıyor, katkısız. Çatalla yenmez zaten, elle tutulup alt damakta hissedilecek şekilde yenmeli. Gaziantep baklavada meşhur derler ama bu baklavayı Gaziantep'te bulamazsınız" diye konuştu. - KİLİS