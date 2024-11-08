Global Atomic Quiz 2024 Başlıyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Global Atomic Quiz 2024 Başlıyor!

Rosatom, nükleer farkındalığı artırmak için 13 dilde çevrimiçi bilgi yarışması düzenleyecek.

08.11.2024 12:17
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, "Dünya Bilim Günü" kutlamaları çerçevesinde, nükleer farkındalığı artırmaya yönelik geleneksel hale gelen uluslararası etkinliği "Global Atomic Quiz 2024"ü düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki yarışma, etkinliğin 5'inci yıl dönümü için tasarlanan özel bir formatta katılımcılara sunulacak. Çevrimiçi olarak 13 farklı dilde yapılacak bilgi yarışmasında, Myanmar'dan Brezilya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için özel olarak tasarlanmış etkinlikler yer alacak.

Ayrıca, yarışma, İngilizce, Rusça, Bengalce, Macarca, İspanyolca, Portekizce, Kırgızca, Kazakça, Moğolca, Türkçe, Özbekçe, Arapça ve Endonezce dillerinde yapılacak.

Global Atomic Quiz 2024'te, katılımcılar, sadece nükleer bilim alanında bilgilerini artırmak ve benzersiz ödülleri kazanma fırsatına sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda nükleer bilimin şaşırtıcı ve çeşitli uygulamaları hakkında ilgi çekici gerçekleri öğrenecekler.Farklı zorluk derecesine sahip konularla ilgili 25 sorudan oluşan Global Atomic Quiz 2024 ile ilgili link 24 saat boyunca açık olacak.

Sorular; "Enerji ve Çevre", "Nükleer Bilim", "Sanayi ve Ulaşım", "Sağlık" ve "Gıda ve Tarım" gibi başlıca nükleer uygulama alanlarını kapsayan 5 ana kategoride sorulacak.

Yarışmaya katılmak için 10 Kasım'da testin yer alacağı web sitesini ziyaret etmek yeterli olacak. Katılımcılar, yarışma öncesinde web sitesini ziyaret ederek, atom teknolojilerinin farklı uygulamalarını gösteren ve faydalı ipuçları sunan infografikler aracılığıyla sınav için hazırlık yapabilecekler.

Tüm katılımcılara dijital sertifikalar verilecek. Kazanan 100 kişi Atomik Puzzle sahibi olma fırsatını yakalarken, ilk 3'e giren yarışmacılar ise Rusya gezisiyle ödüllendirilecek.

Öte yandan, Global Atomic Quiz 2024'ün kazananların isimleri, 22 Kasım'a kadar etkinliğin web sitesinde duyurulacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, 10 Kasım, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Global Atomic Quiz 2024 Başlıyor! - Son Dakika

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