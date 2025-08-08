Global Yatırım Holding'den Rekor Karlılık

Global Yatırım Holding, 2025'in ilk yarısında 1 milyar 339 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklayan Global Yatırım Holding, güçlü konsolide gelir, kar ve faiz, amortisman ve vergi sonrası karını (FAVÖK) yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirdi.

Bu dönemde enflasyonun üstünde reel büyüme elde eden holding, enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle tüm iş kollarının gelirlerinde yaklaşık yüzde 20'yle yüzde 60 arasında artış gösterdi.

Holdingin konsolide gelirleri yılın ilk yarısında bir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterirken, enflasyon muhasebesi uygulanmış hali ile ise yüzde 7'lik artışla 10,7 milyar lira seviyesine ulaştı.

Global Yatırım Holding'in FAVÖK'ü de rekor seviyelere ulaşırken, enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle yüzde 60 ile enflasyonun üstünde büyüme yakaladı. Yılın ilk yarısında grubun FAVÖK'ü enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle de yüzde 14'lük artışla 4,5 milyar lira oldu.

Holding, karlılıkta da rekor kırdı. Grubun 2024'ün ilk yarısında 935,2 milyon lira olan net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 43 artışla 1 milyar 339 milyon lirayı aştı. Söz konusu kar rakamının içerisinde 1 milyar 482,5 milyon lira tutarında amortisman gideri, 304,8 milyon lira tutarındaki net kur farkı geliriyle 75,4 milyon lira tutarında TMS29 uygulaması kaynaklı parasal kayıp olmak üzere toplamda 1 milyar 253,1 milyon liralı nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

"Temel iş kollarında güçlü bir performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, yılın ilk yarısında zorlu makroekonomik koşullar ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin etkisini hissetmeye devam etmelerine rağmen güçlü bir performans sergilemeyi başardıklarını belirtti.

Kutman, "Stratejik olarak çeşitlendirilmiş yapımız, operasyonel karlılığımızı desteklemeye devam ediyor. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, yılın ilk yarısında temel iş kollarımızda çok güçlü bir performans sergiledik." değerlendirmesini yaptı.

Liman ve gaz segmentlerinin, büyümenin temel itici gücü olmaya devam ettiğini belirten Kutman, "Madencilik ve varlık yönetimi segmentlerimiz ise piyasalardaki dalgalanmalardan ve genel makroekonomik baskılardan etkilenmiş olsa da liman ve gaz operasyonlarımızın güçlü performansı, bu etkileri fazlasıyla telafi etti." ifadesini kullandı.

İş kollarındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Kutman, kruvaziyer sektöründeki güçlü ivmenin ikinci çeyrekte de devam ettiğini aktardı.

Önemli kruvaziyer şirketlerinin, yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladığına değinen Kutman, şöyle devam etti:

"Naturelgaz, 2025'in ilk yarısında da rekor satış hacmi, artan operasyonel verimlilik ve yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde olağanüstü performansını sürdürdü. Ayrıca, Naturelgaz, Konya'daki mevcut güneş enerjisi santraline ek olarak Muş'taki 15 MW'lık yeni güneş enerjisi yatırımını da başarıyla devreye aldı. Enerji şirketimiz Consus, Bahamalar'daki 100 MW'lık elektrik üretim projesinin finansmanı için 75 milyon dolar tutarında grup kefaleti olmaksızın uzun vadeli bir özel tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yatırımın 2026'da tamamlanmasını bekliyoruz. İstanbul Portföy Yönetimi 2025 ilk yarısı itibarıyla portföy büyüklüğünü 142 milyar liraya yükseltti. Grup bünyesindeki varlık yönetimi şirketleri tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğü ise yıllık bazda yüzde 43 artışla 144 milyar liraya ulaştı."

İnşaatı devam eden Karaköy'deki eski ofis binaları için Hilton Worldwide Manage Limited ile 25 yıl süreli bir marka ve yönetim sözleşmesi imzaladıklarını anımsatan Kutman, buranın yıl sonunda faaliyete geçmesini beklediklerini aktardı.

Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır, yılın ilk yasındaki ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen güçlü bir operasyonel karlılık elde ettiklerini belirtti.

Liman ve gaz iş kollarındaki sağlam performanslarının, diğer alanlardaki zorlukları dengeleyerek çeşitlendirilmiş yapılarının gücünü gösterdiğini vurgulayan Ildır, "Sağlam bilançomuz ve mali disiplinimiz sayesinde hızlı ve doğru adımlar atabiliyoruz. Uzun vadeli değer yaratmaya odaklıyız ve bu doğrultuda hem temettü dağıtımını hem de yeni yatırım fırsatlarını dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.