Glokom: Türkiye'de 2,5 Milyon Kişiyi Tehdit Ediyor
Glokom: Türkiye'de 2,5 Milyon Kişiyi Tehdit Ediyor

Glokom: Türkiye\'de 2,5 Milyon Kişiyi Tehdit Ediyor
11.03.2026 13:28
Glokom, Türkiye'de 2,5 milyon kişide görülüyor; yarısı hastalığından habersiz. Erken tanı önemli.

Medicana Ataköy Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Halit Oğuz, glokom hastalığının Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişide görüldüğünü, bu hastaların yarısının ise hastalığından habersiz olduğunu belirterek, glokomun katarakttan sonra körlüğün en yaygın ikinci nedeni olduğunu ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, glokom hastalığı, katarakttan sonra körlüğün en yaygın ikinci nedeni olarak nitelendiriliyor. Erken tanı ile bu hastalık durdurulabiliyor ve hastaların yaşam kaliteleri yükseltilebiliyor. Bu nedenle de düzenli göz muayeneleri önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Halit Oğuz, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişide görülen glokomda görme duyusunun yerine getirilemediğini vurguladı.

Glokom hastalarının yaklaşık 300 bininin düzenli tedavi aldığını belirten Oğuz, toplumda 40 yaş üstünde, yüzde 0.5-2 aralığında görüldüğünü aktardı.

Hastaların yarısının glokom olduklarından habersiz olup yaklaşık 300 binin düzenli tedavi aldığını aktaran Oğuz, "Glokom hastalığı optik sinirde (görme siniri) sinsi, çoğu kez ağrısız, gizli bir şekilde geri dönüşü olmayan hasara neden olur ve bilinen hiçbir tedavi kaybedilen görmeyi geri getirmez. Optik sinire zarar vermeyi önlemenin en etkili yolu, erken tanı ile hastalığı belirlemek ve çeşitli farmakolojik, lazer ve cerrahi müdahalelerle göz içi basıncını azaltmaktır. Ayrıca optik siniri, görme alanını koruyucu (Nöroprotektif) tedavilerde söz konusudur." ifadelerini kullandı.

"Konjenital glokomun esas tedavisi ameliyattır"

Ailede glokom öyküsü bulunmasının hastalık açısından risk oluşturduğunu aktaran Oğuz, bu nedenle 40 yaşından sonra göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenli tarama yapılması gerektiğini ifade etti.

Oğuz, glokom hastalığında genellikle ağrı görülmediğini ve bu nedenle hastaların çoğu zaman durumun farkında olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Glokom hastalığını gösteren üç bileşen olan göz içi basınç ölçümü, kornea kalınlığı, optik disk değerlendirilmesi ve görme alanı testi düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Görme alanı kaybı sadece geç bir aşamada fark edilir, çünkü görme kaybı kademelidir. İki taraflı görme alanı kaybı olan glokom hastaları, hareketlilik ve araç kullanma yeteneklerinde azalma yaşarlar. Yüzeysel muayenede göz normal görünebilir."

Glokomun damla, ağızdan veya damar yoluyla kullanılan ilaçların yanı sıra lazer ve ameliyatla tedavi edilebildiğini kaydeden Oğuz, damla kullanımında hastaların bazen sorun yaşayabildiğine dikkati çekti.

Oğuz, bu durumun pratik yöntemleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buruna ya da boğaza drenajı en aza indirmek için, hastaların göz damlasının uygulanmasından sonra bir-iki dakika boyunca göz pınarları üzerine parmakla basınç uygulamaları ya da aynı sürede gözlerini kapalı tutmaları ilaçların vücuda emilmesini azaltacak böylece yan etkilerinden koruyacaktır. Ayrıca bu şekilde ilacın gözdeki etkinliği artacaktır. Göz kapaklarından taşan, akan fazla solüsyon bir kağıt mendille göz çevresinden silinmeli ve eldeki ilaç kalıntıları yıkanmalıdır."

Konjenital (doğumsal) glokomda optik diskte yapısal hasarı önlemek ve görsel gelişimi sağlamak için erken değerlendirme ve cerrahi müdahalenin gerektiğini ifade eden Oğuz, hastalığın çoğunlukla "bilateral" (iki taraflı) olup, diğer "defekt"lerle (eksikliklerle) ilişkili olabildiğini aktardı.

Oğuz, geri dönüşü olmayan körlüğün önlenmesinde erken tanının gerekli olduğunu vurgulayarak, "Belirtiler arasında şiddetli fotofobi (ışığa hassasiyet), blefarospazm (göz kapaklarını sıkması) ve göz yaşarması (epifora) yer alır. Korneal bulanıklık, korneal opasite, artmış kornea çapı (12 mm'den büyük), göz boyutunda artış ve soluk optik disk (görme siniri) bulunur. Konjenital glokomun esas tedavisi ameliyattır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Glokom: Türkiye'de 2,5 Milyon Kişiyi Tehdit Ediyor

