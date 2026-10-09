Gökhan Erdem, Antalya'daki kongrede Somali üssü ve Ankara teknokentini anlattı

Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, Türkiye Uzay Programı kapsamında son yıllarda önemli adımlar atıldığını belirterek insanlı uzay misyonlarıyla kazanılan deneyimin yanı sıra Somali'de inşası devam eden uzay üssü ve Ankara'daki uzay teknokenti gibi yatırımların ülkenin uzay hedeflerini desteklediğini söyledi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), farklı ülkelerden astronot, bilim insanı, mühendis ve sektör temsilcilerini buluşturuyor.

Türkiye'nin uzay çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Erdem, gerçekleştirilen insanlı uzay misyonlarının ülkenin bu alandaki deneyimini artırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin iki insanlı uzay misyonu gerçekleştirdiğini ve kendisinin de üçüncü uzay yolcusu olarak görev aldığını aktaran Erdem, bu süreçte uzay alanındaki yatırımların da arttığını kaydetti.

Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına değinen Erdem, "Birçok yatırım yapılıyor. Şu anda Somali'de yapılan uzay üssümüz, Ankara'daki uzay teknokenti ve buraya yatırım yapma yönündeki irade çok önemli. Çok hızlı ilerlemeler olacağına inanıyorum." dedi.

Erdem, Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarının ileriki dönemde artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'nin Ay'a gitme hedefinin uzay çalışmalarının yanı sıra teknoloji geliştirme açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erdem, "Ay'a gitme hedefi, teknoloji geliştirme açısından ve kendimizin de uzay yatırımlarının bir parçası olduğunu ispatlamamız açısından çok kıymetli. Uzaya yapılan her seyahat bizlere yeni bir şey öğretiyor, teknolojiyi daha ileri götürmemize vesile oluyor."

Uzay çalışmalarında geliştirilen teknolojilerin yeryüzünde kullanılan teknolojilere de katkı sağladığını belirten Erdem, Türkiye'nin uzay ve uydu programlarının bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

Gençler için yeni fırsatlar oluştu

Uzayın artık yalnızca devletlerin faaliyet gösterdiği bir alan olmaktan çıktığını belirten Erdem, özel şirketler ve girişimlerin de sektörde daha fazla rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin genç ve yetenekli nüfusu için uzay alanında yeni fırsatlar oluştuğuna dikkati çeken Erdem, gençlerin daha önce yalnızca öğrendikleri veya duydukları teknolojileri artık geliştirme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Özellikle cihaz, ürün ve teknoloji geliştirme konusunda yetenekli gençlerin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, ortaokul öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde projeleri hakkında bilgi aldığını ve geliştirme süreçlerine katkı sunduğunu aktardı.

Türkiye uzay alanındaki çalışmalarını uluslararası alana taşıyor

Türkiye'nin Artemis Anlaşması'na taraf olmasını da değerlendiren Erdem, Antalya'daki kongrede anlaşmaya taraf ülkelerin bir araya gelmesinin Türkiye'nin Artemis sürecindeki çalışmaları açısından önem taşıdığını belirtti.

Kongrenin Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki iradesini, kararlarını ve yatırımlarını uluslararası kamuoyuna tanıtması açısından önemli bir platform sunduğunu ifade eden Erdem, organizasyonun Antalya'nın turizm potansiyelinin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi.

Erdem, kentteki oteller, golf tesisleri ve spor aktivitelerinin uluslararası katılımcılara tanıtılmasının Antalya açısından faydalı olduğunu kaydetti.