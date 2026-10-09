Gökhan Erdem, Antalya'daki kongrede Somali üssü ve Ankara teknokentini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökhan Erdem, Antalya'daki kongrede Somali üssü ve Ankara teknokentini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, IAC 2026'da Somali'deki uzay üssü ve Ankara'daki teknokentin uzay hedeflerini desteklediğini söyledi. Erdem, Ay'a gitme hedefinin teknoloji geliştirme açısından kıymetli olduğunu, gençler için yeni fırsatlar oluştuğunu belirtti.

Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, Türkiye Uzay Programı kapsamında son yıllarda önemli adımlar atıldığını belirterek insanlı uzay misyonlarıyla kazanılan deneyimin yanı sıra Somali'de inşası devam eden uzay üssü ve Ankara'daki uzay teknokenti gibi yatırımların ülkenin uzay hedeflerini desteklediğini söyledi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), farklı ülkelerden astronot, bilim insanı, mühendis ve sektör temsilcilerini buluşturuyor.

Türkiye'nin uzay çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Erdem, gerçekleştirilen insanlı uzay misyonlarının ülkenin bu alandaki deneyimini artırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin iki insanlı uzay misyonu gerçekleştirdiğini ve kendisinin de üçüncü uzay yolcusu olarak görev aldığını aktaran Erdem, bu süreçte uzay alanındaki yatırımların da arttığını kaydetti.

Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına değinen Erdem, "Birçok yatırım yapılıyor. Şu anda Somali'de yapılan uzay üssümüz, Ankara'daki uzay teknokenti ve buraya yatırım yapma yönündeki irade çok önemli. Çok hızlı ilerlemeler olacağına inanıyorum." dedi.

Erdem, Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarının ileriki dönemde artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'nin Ay'a gitme hedefinin uzay çalışmalarının yanı sıra teknoloji geliştirme açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erdem, "Ay'a gitme hedefi, teknoloji geliştirme açısından ve kendimizin de uzay yatırımlarının bir parçası olduğunu ispatlamamız açısından çok kıymetli. Uzaya yapılan her seyahat bizlere yeni bir şey öğretiyor, teknolojiyi daha ileri götürmemize vesile oluyor."

Uzay çalışmalarında geliştirilen teknolojilerin yeryüzünde kullanılan teknolojilere de katkı sağladığını belirten Erdem, Türkiye'nin uzay ve uydu programlarının bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

Gençler için yeni fırsatlar oluştu

Uzayın artık yalnızca devletlerin faaliyet gösterdiği bir alan olmaktan çıktığını belirten Erdem, özel şirketler ve girişimlerin de sektörde daha fazla rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin genç ve yetenekli nüfusu için uzay alanında yeni fırsatlar oluştuğuna dikkati çeken Erdem, gençlerin daha önce yalnızca öğrendikleri veya duydukları teknolojileri artık geliştirme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Özellikle cihaz, ürün ve teknoloji geliştirme konusunda yetenekli gençlerin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, ortaokul öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde projeleri hakkında bilgi aldığını ve geliştirme süreçlerine katkı sunduğunu aktardı.

Türkiye uzay alanındaki çalışmalarını uluslararası alana taşıyor

Türkiye'nin Artemis Anlaşması'na taraf olmasını da değerlendiren Erdem, Antalya'daki kongrede anlaşmaya taraf ülkelerin bir araya gelmesinin Türkiye'nin Artemis sürecindeki çalışmaları açısından önem taşıdığını belirtti.

Kongrenin Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki iradesini, kararlarını ve yatırımlarını uluslararası kamuoyuna tanıtması açısından önemli bir platform sunduğunu ifade eden Erdem, organizasyonun Antalya'nın turizm potansiyelinin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi.

Erdem, kentteki oteller, golf tesisleri ve spor aktivitelerinin uluslararası katılımcılara tanıtılmasının Antalya açısından faydalı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
TeknolojiAntalyaEkonomiTürkiyeGüncelAnkaraSomaliUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
12:09
2026 Nobel Barış Ödülü ’ilk’lerin kadını Navi Pillay’in oldu
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 12:34:07. #7.12#
SON DAKİKA: Gökhan Erdem, Antalya'daki kongrede Somali üssü ve Ankara teknokentini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei