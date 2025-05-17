Göktepe-3 kuyusu Türkiye\'deki evlerin 3.5 yıl boyunca doğalgaz ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Göktepe-3 Doğalgaz kuyusunun, Türkiye'deki hanelerin 3.5 yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, Bartın'da AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Bayraktar burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Göktepe-3 doğalgaz kuyusunun rezervi hakkında bilgi verdi. Bulunan gazın Türkiye'deki hanelerin 3.5 yıl boyunca gaz ihtiyacını karşılayacağını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin ihtiyaçları çok Türkiye'nin Enerji talebi artmaya devam ediyor. Onun için bizim daha çok keşif yapmamız lazım. Bizim daha çok gaz bulmamız lazım, gaz üretmemiz lazım. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan Türkiye'deki bütün hanelere 3 buçuk yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Son 23 yılda AK Parti iktidarlarında cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli işler yaptık. Türkiye ekonomisi 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolarlık büyük bir ekonomi haline geldi. Çok önemli bir keşif. Bu ülkemize ayrı bir zenginlik olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek" diye konuştu.

"Türkiye'yi üst lige taşıyacak"

Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı hedefinin ülkeyi üst lige taşıyacağını da belirterek, "Türkiye şimdi önüne yeni bir hedef koydu. Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya koyduğu artık daha büyük bir hedef var. Türkiye'yi çok daha üst lige taşıyacak, büyük ve güçlü bir ülke haline getirecek yeni bir hedef, Türkiye Yüzyılı hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonu. Bu Türkiye Yüzyılı vizyonunda bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek. Türkiye her yıl enerjiye çok büyük bir fatura ödüyor. Doğalgaz ithalatına, petrol ithalatına, kömür ithalatına dolayısıyla bizim bu enerji ithalatı kalemimiz ekonomimize de büyük bir yük getiriyor. Hazinemize büyük bir yük olarak yansıyor. İnsanımıza, milletimize büyük bir fatura olarak geliyor. Elbette ki biz vatandaşlarımızın üzerindeki bu yükü almak adına hazine olarak çok büyük bir destek sağlıyoruz. 2016 yılından sonra ise biz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızda yeni bir safhaya geçtik" dedi.

"Dışa bağımlılığını düşürecek"

Bayraktar, Sakarya ce Göktepe-3 doğalgaz kuyularının Türkiye'nin doğalgazdaki dışa bağımlılığını düşüreceğini de vurgulayarak, "Türkiye bugün 81 ilinde doğal gaza erişmiş durumda. Fakat bu doğal gazı hep ithal ediyorduk. Karadeniz'deki Sakarya'daki ve Göktepe-3 kuyusundaki 75 metreküplük yeniş keşif artık bizim bu alandaki dışa bağımlılığımızı düşürecek. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi vatandaşımızın hizmetine sunmak. Türkiye'yi ekonomik olarak çok güçlü bir hale getireceğiz. Bugün Türkiye'deki hanelerin 3 milyonunda kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik" diye konuştu. - BARTIN