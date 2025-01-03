Gölcük Mahallesi Haşhaş Ekiminde Birinci - Son Dakika
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Ekonomi

Gölcük Mahallesi Haşhaş Ekiminde Birinci

Gölcük Mahallesi Haşhaş Ekiminde Birinci

Kütahya'nın Gölcük Mahallesi, 2025 verilerine göre haşhaş ekiminde Ege'nin birincisi oldu.

03.01.2025 11:13
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesi, haşhaş ekiminde önemli bir başarıya imza attı.

2025 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) verilerine göre, Gölcük Mahallesi'nde toplam 2 bin 783 dönümlük arazi haşhaş ekimi için kayıt altına alınarak Kütahya ve Ege Bölgesi birincisi oldu. Manisa, Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla ve İzmir gibi illeri geride bırakarak bu başarıya ulaşan Gölcük Mahallesi, bölge çiftçiliği açısından örnek teşkil etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gölcük Mahallesi Muhtarı Akın Alkan, "Mahallemiz için böylesine büyük bir başarıya imza atmaktan gurur duyuyoruz. Çiftçilerimiz, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı elde etti. Rabbim tüm çiftçilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir sezon nasip etsin. Tüm emeği geçen çiftçilerimize ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gölcük Mahallesi Haşhaş Ekiminde Birinci - Son Dakika

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