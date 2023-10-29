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Google doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Google doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı

Son Güncelleme: 29.10.2023 23:21

Google'ın doları 24 dolar olarak göstermesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kısa süre içinde doların 28 lira civarında işlem gördüğü, durumun Google'ın bir hatasından kaynaklandığı öğrenildi.

Google'a, "Dolar ne kadar?" diye yazanlar, 24.05 lira yanıtını görünce neye uğradığını şaşırdı. Başlangıçta doların 4 TL birden düştüğünü sanılsa da durumun Google'ın teknik bir hatasından ortaya çıktığı öğrenildi.

GOOGLE, DOLARI 24.05 LİRA OLARAK GÖSTERDİ

İnternet arama motoru Google, ilginç bir hataya imza attı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek için Google'a giren insanlar ilginç bir hatayla karşılaştı. Google, dolar kurunu 24.05 lira olarak gösterdi.

Dolar 24 liraya mı düştü? Google'ın hatası ortalığı karıştırdı

HATA HALA DÜZELTİLMEDİ

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan dolar ile ilgili Google'ın nasıl böyle bir hata yaptığı bilinmiyor. Şirketten şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelişmeler sonrası "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dolar 24 liraya mı düştü? Google'ın hatası ortalığı karıştırdı

Google, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Google doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google doları 24 lira olarak göstermesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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