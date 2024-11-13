Gördes'te Zeytin Hasadı Yoğunlaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Gördes'te Zeytin Hasadı Yoğunlaştı

Gördes\'te Zeytin Hasadı Yoğunlaştı

Manisa'nın Gördes ilçesinde çiftçiler, zeytinyağı için işletmelere akın ediyor. Fiyatlar 200-250 TL.

13.11.2024 10:11
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Gördes ekonomisinde büyük yer tutan zeytincilik ile uğraşan çiftçiler, zeytinyağı yaptırmak için işletmelere akın ediyor.

Uzmanlar tarafından sağlık açısından en faydalı yağın zeytinyağı olduğu belirtiliyor. Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğinde en büyük paya sahip Ege Bölgesinde zeytinler toplanmaya başladı. Topladıkları zeytinleri zeytinyağı olarak tüketmek ya da satmak isteyen Manisa'nın Gördes ilçesindeki zeytin üreticileri, zeytinyağı çıkaran işletmelere akın etti. Gördes'in Salur Mahallesinde bu yıl yeni açılan zeytinyağı üretim tesisinde ise büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Çiftçiler ortalama 4 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı alıyor. Gördes'te bu yıl zeytinyağı satış fiyatlarının ise 200 ile 250 TL arasında değiştiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gördes'te Zeytin Hasadı Yoğunlaştı - Son Dakika

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