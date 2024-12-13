Göynük Mahallesi\'ne Yeni Kapalı Pazar Yeri Açıldı

Ekonomi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında açılan Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva kapalı pazar yerlerinin ardından Göynük Mahallesi'ne yapılan kapalı pazar yerinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer merkezde bulunan kapalı pazar yerini yapmıştı.

Göynük Mahallesi'nde gerçekleştirilen pazar yeri açılışı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Bando ve Orkestrası'nın Şef Furkan Üstündağ önderliğinde seslendirdiği İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Topaloğlu, açılış öncesi vatandaşlar ve davetlilerle selamlaşarak sohbet etti. Başkan Topaloğlu, daha sora yaptığı açılış konuşmasında, İstiklal Marşı'nı çok iyi seslendiren Kemer Belediyesi Gençlik Bando ve Orkestrası'na ve Şef Furkan Üstündağ'a teşekkür ettiğini söyledi.

Çocuklara imkan verildiği zaman neler yapılabileceğinin göstergesinin orkestra olduğuna işaret eden Başkan Topaloğlu, orkestranın üç yıldır ara ara Antalya'da da konserler verdiğini hatırlattı.

Başkan Topaloğlu, pazar yerlerinin artık lüks değil ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Evinizdeki buzdolabı, televizyon nasıl ihtiyaç ise pazar yerleri de aynı şekilde ihtiyaç oldu. Diyeceksiniz ki on yıl Göynük'te belediye başkanlığı yaptınız ama bugüne kadar neden yapmadınız? İmar planlarında yapılması gereken düzenlemeler nedeni ile o dönemde yapamadık ve şu an yerini düzelttik ve yaptık. Burası bizim beşinci yaptığımız pazar yeri. Kemer merkezde Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptı. Kuzdere, Arslanbucak, Çamyuva ve burayı biz yaptık" dedi.

Gelecek ay Tekirova Mahallesi'nde pazar yerinin yapım çalışmalarına başlayacaklarına değinen Başkan Topaloğlu, "Tekirova imar planlarında pazar yerimizin yerini ayırttık. İlk olarak oranın zemin düzeltme çalışmalarını yaptık. Daha sonra Beldibi mahallemiz kalıyor. Beldibi mahallemizin imar planları geçtikten sonra bu mahallemize de pazar yerimizi yapacağız. Artık yollarda pazar yeri olmayacak. Yağmuru, çamuru, tuvalet sorunu, karanlıkta alışveriş sıkıntısı vardı. Artık bunlara son verdik. Pazar yerimizin alt kısmında 610 metrekare bir dükkan var. Burayı kurumsal bir firma aldı ve market açacak. Yan tarafında ise 460 metrekare yer var. Seçimden önce dediğim gibi burayı taziye evi yapacağız. Vatandaşlarımız pazar yerimizi düğün, mevlit gibi organizasyonlarda da kullanabilir. Bu konuda emeği geçen meclis üyelerimize, belediye personelimize ve Kemer halkına çok teşekkür ediyorum. Burası bize yaklaşık 36 milyon liraya mal oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban'ın okuduğu dualarla pazar yerinin açılış gerçekleştirildi. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, pazar yerini gezerek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Açılışa Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile eşi Fikriye Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, CHP Kemer İlçe Başkanı Sedat Karakaya ve ilçe yönetimi, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Semih Top, Cansın Efir, Mustafa Çelik, Sema Özdemir, Hüseyin Çelik, Mehmet Akın, Ali Akar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Sorumlusu İsmail Selami Minta, Kemer Belediyesi Mahalle Sorumluları, CHP Kemer Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Çelebi ile yönetimi, Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği Başkanı Ramiz Atahan, muhtarlar, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 2 bin 592 metrekarelik alan içerisinde bin 835 metrekarelik alana yapılan pazar yerinde taziye evi, tuvaletler, zabıta odası, çay ocağı ve satış ünitesi yer alıyor. - ANTALYA