Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda

Haberin Videosunu İzleyin
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
04.03.2026 11:42
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkileyecek. Sektör kaynaklarına göre yarından itibaren motorin ve benzinde tarihi bir fiyat artışı bekleniyor. 5 Mart 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,45 TL, benzine ise 3,68 TL zam yapılması öngörülüyor. Son olarak motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam iptal edilmişti.

Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine yol açıyor. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde tarihi bir fiyat artışı bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre 5 Mart 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,45 TL, benzine ise 3,68 TL zam yapılması öngörülüyor. Beklenen artış gerçekleşirse akaryakıt fiyatlarında son yılların en büyük zamlarından biri uygulanmış olacak.

MOTORİN 70 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Eğer bu devasa zam bu gece pompaya yansırsa, Türkiye'de motorinin litre fiyatı psikolojik sınırları aşacak. An itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında ortalama 60.40 TL olan motorinin litresi, zammın ardından 72.85 TL'ye fırlayacak. Ankara'da 73.95 TL'ye, Doğu Anadolu'daki illerde ise (örneğin Hakkari'de) 75.68 TL'ye ulaşacak. Bu durumun, iğneden ipliğe tüm gıda ve tüketim maddelerinde anında etkileyecek.

Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda

SON ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam iptal edildi; artışın yalnızca gaz yağı ürünlerine yansıtılacağı öğrenildi.

GÖZLER "EŞEL MOBİL" SİSTEMİNDE

Zam beklentisi sonrası gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi. Hükümetin, fiyat artışının pompaya doğrudan yansımasını engellemek amacıyla geçmişte uygulanan "Eşel Mobil" sistemini yeniden devreye alabileceği konuşuluyor. Sistemin uygulanması halinde uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın bir kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanarak zam oranı sınırlanabilecek.

Son Dakika Ekonomi Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda - Son Dakika

Yorumlar (10)

    Yorumlar (10)

  • Hakki Camlica Hakki Camlica:
    bu millete az bile oluyor 22 4 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Bizim gabar daki petrola ne oldu:( 18 4 Yanıtla
  • Ahmet GÜRFİDAN Ahmet GÜRFİDAN:
    Yazılacak o kadar konu var fakat yazamıyorum çünkü adalet kalmadı. Hep hesabı mahşere bırakıyorum. (Kul Hakkı) 11 2 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    kafayı yediniz galiba 9 2 Yanıtla
  • tolga karabulut tolga karabulut:
    BU MİLLETE BU ZAM AZ KÖKLE KÖKÜNE KADAR REİSİM CAN FEDA :d:d:d:d 8 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda - Son Dakika
