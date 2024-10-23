GSO Ekim Toplantısı\'nda Ekonomi Vurgusu

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında ekonomide yaşanan gelişmeler, kent sanayisinin son durumu, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve GSO'nun yürütmüş olduğu proje ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantepli sanayicilerin şartlar ne kadar zor olursa olsun elini taşın altına koymaktan vazgeçmediğini söyledi.

Konukoğlu, "Geldiğimiz noktada sanayicilerimiz farklı farklı sektörlerde uluslararası rakiplerine karşı mücadele gücünü artırmak hedefiyle çalışmaktadır. Bölgemiz ve dünyanın belirli noktalarında yaşanan sorunların ihracatımıza etkileri, küresel çaptaki ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurarak; bu dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlandırabilmemiz için gereken adımları hızla atmamız gerekiyor. Bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmak, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde ortak akılla bu süreci geliştirmek durumundayız. Her şartta ayakta kalmayı bilen sanayicilerimizin ve iş dünyamızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan zorlukların da üstesinden geleceğine inanıyorum. Meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak yeşil üretim ve dijitalleşme başta olmak üzere sanayiyi geleceğe taşıyacak yenilikçi adımlara devam ettiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, "Gaziantep Sanayi Odası olarak, kurumsal karbon ayak izini hesaplayan ve raporlayan ilk oda olmanın ardından, doğrulama sürecini de tamamlayan ilk oda olduk. ISO 14064-1 standardına uygun şekilde karbon ayak izi hesaplama ve raporlama süreçlerini başarıyla tamamladık. Yapılan çalışmaların ardından, uluslararası bağımsız denetim ve sertifikasyon kuruluşu TÜV-SÜD tarafından doğrulama işlemlerini de gerçekleştirdik" dedi.

Ekonomide yaşanan güncel gelişmeler de değinen Ünverdi, "Teşvik konusu hep gündemimizde oldu ve ilgili kurumlara çok defa bu konuyu ilettik. Devletimiz tarafından da yeni bir teşvik yasasında sona gelindiği belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yerel Kalkınma Hamlesi' başlığı ile verilecek teşviklerde sadeleşmeye gidileceği, yeni teşvik sisteminde kalkınma ajanslarının daha fazla devrede olacağını ve en önemli olarak da her şehirde öne çıkan alanlara ileri düzeyde teşvikler vererek endüstriyel üretimi artıracaklarını belirttiler. Bu noktada yerel odaklı olan teşvik programının bölgesel kalkınmaya çok büyük hız kazandıracağını ve bunun da genele yayılacağını düşünüyoruz. Ancak bölgede yatırımı fazla diyerek, yığılmaların olduğu sektörlerde yeni yatırımlar teşvik edilirse, sanayimiz hem gelişemez hem de atıl kapasiteler yüzünden üreticilerimiz bundan büyük zarar görür. Bu sebeple yığılmaların olduğu alanların iyi tespit edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel anlamda katma değeri artıracak alanların desteklenmesiyle yeni teşvik programının gelişim ve katma değerli üretime geçişte etkin rol üstleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Üreten ve ihracat yapan kesimin elinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, "Nakit akışına, krediye her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Çarklar dönsün ki ürettiğimizi ekonomiye kazandırabilelim. Bu konuları ve sektörel taleplerimizi de her programda dile getiriyor, ilgili bakanlarımıza ve kurumlarımıza iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinen Adnan Ünverdi, "Gaziantep'ten eylül ayında 841 bin 942 dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 35,9'la birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 33,2 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer almaktadır" diye konuştu.

GSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP