GSO Meclis Toplantısı ve Polateli OSB

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Kilis Valisi ve Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kalaylı, önceki dönem GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Kilis Valisi Yardımcısı ve OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Murat Demirbilek, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çaparoğlu, OSB Müdürü Abdülkadir Tanrıaşıkı, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, GSO Yönetimi, Meclis ve Meslek Komite Üyeleriile GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen'in katılımıyla yapılan toplantıda, Polateli Şahinbey OSB'deki son durum, dünya ve ülke gündemindeki gelişmeler, sektörel sorunlar, iş dünyasının talep, beklenti ve önerileri değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilis Valisi ve Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kalaylı, OSB'de yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Bugüne kadar bölgede yaklaşık 50 milyon dolar tutarında altyapı ve üstyapı yatırımı gerçekleştirildiğini ifade eden Kalaylı, elektrik ve doğalgaz altyapısının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının ise başladığını söyledi.

Bölgenin Kilis ile Gaziantep arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendiren önemli bir proje olduğunu vurgulayan Kalaylı, Türkiye'nin sınır hattına en yakın organize sanayi bölgesi olan bölgenin, yatırımcılara önemli lojistik avantajlar sunduğunu kaydetti. Bölgenin yatırımcılar açısından cazibesinin her geçen gün arttığını belirten Kalaylı, hayata geçirilmesi planlanan Amanos Tüneli Projesi ile bölgenin limana olan ulaşım mesafesinin kısalacağını, bunun da sanayicilerin rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kalaylı, sanayi yatırımlarının bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek her türlü çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Gaziantep Sanayi Odası ile yürütülen iş birliğinin önemine de değinen Kalaylı, bölgenin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu daPolateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekerek bölgenin üretim kapasitesi, istihdam potansiyeli ve yatırımcılara sunduğu imkanlarla Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında küresel ve bölgesel gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Konukoğlu, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için üretim, yatırım ve ihracatın desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Gaziantep'in üretim gücü, girişimcilik ruhu ve ihracattaki başarısıyla Türkiye ekonomisinin öncü şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Konukoğlu, sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracata katkı sunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Konukoğlu, toplantıya katılımlarından dolayı Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya, önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'e,Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine değinerek, bölgenin yalnızca Kilis ve Gaziantep için değil, ülke sanayisi ve ihracatı açısından da stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti. Bölgenin sahip olduğu lojistik avantajların ve sınır ticaretine yakınlığının, yatırımcılar için önemli bir cazibe oluşturduğunu belirten Ünverdi, bu yapının özellikle Orta Doğu pazarlarına erişim açısından Türkiye'ye ciddi bir rekabet gücü kazandıracağını söyledi.

Kamu, yerel yönetimler ve özel sektörün iş birliği içinde hareket etmesinin projenin başarısı açısından kritik olduğunu vurgulayan Ünverdi, bu tür stratejik yatırımların hem bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını hem de üretim kapasitesini artırarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine güçlü destek vereceğini dile getirdi. Ayrıca bölgenin, uzun vadede sanayi çeşitliliğini artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, "İran ve ABD arasında dün önemli bir gelişme yaşandı. Savaş ve barış arasında sürüncemede devam eden süreç, açıklanan mutabakatla birlikte umuda dönüştü. Bizler de bölgemizin istikrarı ve geleceği için bunun kalıcı bir anlaşma olmasını temenni ediyoruz. Bu haberle birlikte piyasalarda da pozitif bir hava oluştu. Petrol fiyatları gerilemeye başladı. En önemlisi ise aylardır süren ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen savaşın sona ermesi, bozulan ticaretin yeniden düzene kavuşmasına imkan sağlaması olacaktır. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte petrol fiyatları, navlun ücretleri ve ithalata dayalı ürünlerde maliyetlerin zaman içerisinde düşmesi beklenmektedir. Bölgeye yakınlığı nedeniyle İran'daki gerilim ve savaş ortamının sona ermesi, şehrimiz ve bölgemiz ticareti açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

İç piyasadaki son verilerin özellikle reel sektörün yaşadığı zorlukları gözler önüne serdiğini ifade eden Ünverdi, "Finansmana erişim ve finansman maliyetleri konusuna ivedi çözümler bulunmalıdır. Son veriler de üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Umut ediyoruz ki İran ve ABD arasında varılan anlaşma ile birlikte kırılan ekonomi zinciri yeniden işlemeye başlar, girdi maliyetlerindeki düşüşe katkı sağlayarak enflasyonla mücadeleyi destekler. Hem iç hem de dış piyasada ekonomik toparlanmanın önü açılır" şeklinde konuştu.

Gaziantep Model Fabrika tarafından sunulan Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi (YODA) hakkında da bilgi veren Ünverdi, "YODA; işletmelerin mevcut yalın üretim seviyelerini objektif kriterlerle değerlendiren, süreçlerdeki gelişim alanlarını ortaya koyan ve verimlilik artışına yönelik yol haritası oluşturan stratejik bir analiz hizmetidir. Bununla birlikte, KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurabilmek için Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi raporunun alınması zorunlu tutulmuştur. Bu hizmet, işletmelerin destek programına eksiksiz ve mevzuata uygun şekilde başvuru yapabilmeleri açısından kritik önem taşımaktadır. Başvuruların son tarihi 30 Haziran olup, bu fırsattan yararlanmak isteyen firmalarımızı başvuru süreçlerini gecikmeden başlatmaya ve gerekli YODA çalışmalarını Gaziantep Model Fabrika aracılığıyla gerçekleştirmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in ekonomik verileri hakkında meclis üyelerine sunum yapan Ünverdi, "2026 mayıs ayında Gaziantep olarak 757 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ocak-mayıs döneminde ise 4 milyar 124 milyon 998 bin dolarlık ihracata ulaştık. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak ve ABD geliyor. İhracatın sektörlere göre dağılımında ise yüzde35,5 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ilk sırada yer alırken, yüzde 34,2 ile tekstil ürünleri ikinci, yüzde 13,9 ile kimya ve plastik ürünleri üçüncü sırada bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Ünverdi, konuşmasının son bölümünde tüm katılımcılara teşekkür ederek, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlıda, OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte Kilis'in ekonomik yapısında önemli bir değişim yaşanacağını kaydetti. Celkanlı, Kilis'in sahip olduğu stratejik konum ve yatırım potansiyeliyle sanayiciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti. Celkanlı, Haziran Ayı Meclis Toplantısı dolayısıyla GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye ve GSO Ailesine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Meclis toplantısının son bölümünde, Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar, tamamlanan ve devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, bölgenin lojistik avantajları, ulaşım imkanları, talep durumu ve yatırımcı ilgisi hakkında meclis üyelerine bilgiler aktarıldı.

Meclis toplantısı, talep ve önerilerin dinlenmesi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP