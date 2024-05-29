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Ekonomi

GTB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

GTB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, GTB'nin faaliyetleri, üye talepleri ve önerileri, yeni hasat dönemi üretici beklentileri ve iklimsel gelişmelerin tarımsal üretime etkileri gibi konular ele alındı. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, tarımın ekonomilerde kalkınmanın temel taşı olduğunu vurgulayarak, üreticinin desteklenmesi ve verimliliğin artırılması için teknolojik adımların atılmasının sektörün geleceğini şekillendireceğini belirtti. Türkiye'de bu sene beklenen hububat üretimi hakkında da bilgi veren Tiryakioğlu, genel olarak bereketli ve verimli bir hasat sezonu beklentisi olduğunu ifade etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda borsanın faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında bilgiler paylaştı.

29.05.2024 16:47
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB'nin faaliyetleri ile üye talep ve önerilerinin görüşüldüğü meclis toplantısında, yeni hasat dönemi üretici beklentileri ile iklimsel gelişmelerin tarımsal üretime etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bölgede yeni hasat döneminin başladığını belirterek, tüm üreticilere bol kazançlı ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Konuşmasında tarımın ülke ekonomileri için önemine değinen Tiryakioğlu, bacasız fabrika olarak kabul edilen tarımın ekonomilerde kalkınmanın temel taşını oluşturduğunu ifade etti.

Tarımın, toplumların sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sürmesinde hayati önem taşıdığına işaret eden Tiryakioğlu; üreticinin desteklenmesi, üretime teşvik edilmesi ve verimliğin artırılmasına yönelik atılacak teknolojik adımların sektörün geleceğine yön vereceğini söyledi.

Türkiye'de bu sene gerçekleşmesi beklenen hububat üretimine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, bu yıl buğdayda yaklaşık 21 milyon tonluk bir rekoltenin beklendiğini dile getirdi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde Nisan yağışlarının mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı kıraç bölgelerde kısmi rekolte düşüşlerinin olabileceğini aktaran Tiryakioğlu, genel tabloya bakıldığında ise bu sene bereketli ve verimli bir hasat sezonu beklediklerini kaydetti.

2024 ürünü buğday ve arpa hasadının başladığını, çiftçinin gözü ve kulağının artık Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatlarında olduğunu belirten Tiryakioğlu, piyasada regülasyonu sağlayan TMO'nun en kısa süre içerisinde alım fiyatlarını açıklamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın mayıs ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Gaziantep'te arpa hasadının geçtiğimiz hafta içerisinde biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte başladığını hatırlatan Akıncı, kıraç alanlarda buğday hasadının önümüzdeki birkaç gün içerisinde, sulu arazilerde buğday hasadının ise Haziran ayı ortalarında başlamasının beklendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Adana'da, Ulusal Hububat Konseyi ve Adana Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen '2024 Mısır ve Buğday Kongresi' seyirci hakkında da paylaşımlarda bulunan Akıncı, kongrenin tüm sektör paydaşlarının bir araya geldiği, sorun ve çözüm önerilerinin tek tek konuşulduğu verimli bir buluşma olduğunu ifade etti.

GTB'nin sektör temsilcisi meclis üyelerinin de iştirak ettiği kongrede, bölge illerindeki tarımsal üretimi, verimi ve rekolte beklentilerini analiz etme fırsatı yakaladıklarını anlatan Akıncı, bundan sonraki süreçte tarımın; sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve yatırım yapılan bir sektör olarak planlandığını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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