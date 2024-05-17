GTB Meclis Başkanı ve üyeleri TOBB Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

GTB Meclis Başkanı ve üyeleri TOBB Genel Kurulu'na katıldı

GTB Meclis Başkanı ve üyeleri TOBB Genel Kurulu\'na katıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve TOBB delegesi meclis üyeleri, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kurulu'na katıldı.

17.05.2024 15:02
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve TOBB delegesi meclis üyeleri, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen TOBB 80. Genel Kuruluna, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Başkanları, Oda/Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti.

Türkiye'nin genel ve yerel seçimleri, kendine yakışır bir demokratik olgunlukla, sükünet ve suhuletle tamamlayarak, bu süreci geride bıraktığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönemin, ekonomideki sorunların çözülmesi ve yapısal reform ateşinin yeniden canlanması için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Hizmet şeref belgesi töreni

TOBB Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımlarıyla, TOBB delegesi olarak 10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyelere hizmet şeref belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, GTB Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Mustafa Kara'ya Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Genel Kurul'a GTB Meclis Üyeleri ve TOBB Delegeleri katılım sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTB Meclis Başkanı ve üyeleri TOBB Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

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