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Ekonomi

GTB Nisan Toplantısı: Tarım ve Ticaretin Geleceği

GTB Nisan Toplantısı: Tarım ve Ticaretin Geleceği

GTB toplantısında tarım, iklim krizi ve Türkiye-Suriye ticareti ele alındı. Stratejik işbirlikleri vurgulandı.

21.04.2025 17:19
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım, gıda ve ticaret sektöründeki güncel gelişmeler, uluslararası ticaret görüşmeleri ve iklim krizinin tarıma etkileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

İş dünyası temsilcilerinin katılımıyla çeşitli bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen temasların son derece verimli geçtiğini aktaran Tiryakioğlu, görüşmelerde Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik iş birliklerinin derinleştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Suriye'nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak stratejik yatırım alanlarını ve karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği modellerini müzakere ettiklerini aktaran Tiryakioğlu, sınır ticaretinin canlandırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ikili ticari ilişkileri kurumsal bir temele oturtacak hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı iklimsel tehditlere de değinen Tiryakioğlu, 2025 yılı Mart ayının son 35 yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi. Özellikle Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ciddi su stresi yaşandığını aktaran Tiryakioğlu, su tasarrufu ve kuraklığa dayanıklı tarım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Zirai don nedeniyle meyve bahçelerinde önemli kayıplar yaşandığına işaret eden Tiryakioğlu, Antep fıstığı bahçelerinin ise bu afetten nispeten çok daha az etkilendiğini söyledi.

ABD'nin bazı ülkelere uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerine de değinen Tiryakioğlu, bu durumun küresel ticaret savaşlarını tetikleyerek birçok ülkeyi etkileyebileceğine dikkat çekti.

Tiryakioğlu, "Türkiye, yüzde 10'luk ek gümrük vergisi oranıyla diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı bir konumda diyebiliriz. ABD pazarında rekabet avantajımızı kullanarak ihracatımızı artırma fırsatı doğabilir. Birçok ürünün ihracatında yeni stratejiler geliştirmeliyiz" dedi.

"Tarımsal ticaretin nabzını tutuyoruz"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, borsanın Mart ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Özellikle geçtiğimiz aylarda GTB ile TİGEM iş birliğinde gerçekleştirilen tarımsal ürün ihalelerine vurgu yapan Akıncı, bu ihalelerin tarım sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını ve organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

Akıncı, "Gaziantep Ticaret Borsası, üreticiyle alıcıyı buluşturan güçlü bir organizasyon yapısına sahip. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını bulması ve tarım sektörünün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTB Nisan Toplantısı: Tarım ve Ticaretin Geleceği - Son Dakika

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