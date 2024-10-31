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Ekonomi

GTO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

GTO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

31.10.2024 16:58
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Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ilerleyen bölümünde Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın da teşrif ettiği mecliste söz alan GTO meclis üyeleri, kent hayatını etkileyen sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin ve vazgeçilmez bağımsızlık sevdasının en güzel eseri olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Hilmi Teymur, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu, Cumhuriyet ruhunu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak, bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur" dedi.

"POS cihazı komisyon oranları düşürülmeli"

Ekim ayı Meclis toplantısında konuşan ve GTO'nun ekim ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalar ve atılan adımlarla ilgili konuşarak, "Adil bir vergi sistemi toplumsal gelişimin temel taşıdır. Vergide adalet, yalnızca oranları artırmak veya aynı kesimden sürekli vergi almak ile olmaz. Vergi adaleti geniş tabanlı, herkesin katkı sunduğu bir sistem kurmakla sağlanır. Ekonominin kayıt altına alınmasında ödemelerin banka aracılığı ile yapılması kritik bir role sahip. Biliyorsunuz 7 bin lirayı aşan ödemeler için banka veya aracı finansal kurum kullanılması zorunlu hale geldi. Ancak POS cihazı komisyon oranlarının yüksekliği hem alıcıyı hem satıcıyı zorluyor. Bu noktada, komisyon oranlarının düşürülmesi için bankalarla toplu bir anlaşmaya varılması da önemli bir adım olacaktır. Bankalar buna yanaşmıyorsa, bu maliyetin bir kısmının Hazine ile paylaşılması değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"Hukukun üstünlüğü olmazsa refah da olmaz"

Geçtiğimiz haftalarda Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Türk Ekonomist Daron Acemoğlu ve hukukun üstünlüğü hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, "Ödül üç iktisatçının; neden bazı ülkeler daha zengin, bazı ülkeler daha fakir konusuna bir açıklama getirdiği çalışmaya verildi. Çalışmaya göre; kurumsallaşmayı başarabilen, hukuk sistemini ve katılımcı demokrasiyi kurabilen ülkeler daha kalıcı ve istikrarlı büyüme ve kişi başına daha yüksek gelire ulaşıyor. Bir ülkenin refahı için toplumsal kurumların önemini ortaya koyan çalışma, hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlarda büyüme ve gelişme olmaz diyor. İşte bu kadar açık! Hukukun üstünlüğü olmazsa refah da olmaz" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısının ilerleyen bölümünde toplantıya katılan Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, GTO Meclisine hitap ederek yürütülen faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından yapılan soru-cevap bölümünde ise söz alan GTO Meclis üyeleri, kent hayatını etkileyen sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTO ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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