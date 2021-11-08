Üye Girişi
Gübretaş 70 yaşında - Son Dakika

Gübretaş 70 yaşında

08.11.2021 11:40
Gübretaş 70 yaşında

Türkiye tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 1952 yılında temelleri atılan Gübretaş, 70'inci yılını kutladı.

Türkiye tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 1952 yılında temelleri atılan Gübretaş, 70'inci yılını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım 1952'de dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla kurulan Gübretaş, 70 yıldır ürün ve hizmetleriyle ülke tarımına değer katmayı sürdürüyor.

Gübretaş üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Petrol-İş Sendikası Başkanı ve yöneticileri ile KİPLAS Genel Sekreteri'nin katıldığı Gübretaş'ın 70'inci kuruluş yıl dönümü programı, şirketin üretim ve AR-GE üssü Yarımca tesislerinde gerçekleştirildi.

1954 yılında İskenderun'da kurduğu NPK tesisi ile Türkiye'de ilk kimyevi gübreyi üreten kurum olan Gübretaş, halihazırda Kocaeli Yarımca'daki katı gübre ve İzmir'deki sıvı-toz gübre üretim tesisleriyle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu bitki besleme ürünlerinin üretim ve tedariki alanında üreticilere hizmet veriyor. Şirket, tarımsal üretimde bilinçli bitki besleme yöntemlerini kullanarak üreticilerle yürüttüğü model üretim alanları projesi ve reçetelendirme hizmetleriyle verimlilik ve kalite artışına katkı sağlıyor.

Gübretaş, kalite ve müşteri memnuniyeti politikası ile ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatifleri ile sağladığı güçlü sinerji sayesinde sektöründe öncü bir konumda ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

"Gübretaş, milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önemli katma değerler sağlamaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş'ın, 1993 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri ailesine katıldığını hatırlatarak, "O tarihten bugüne, bu iki köklü kurum güçlü bir iş birliği içinde hem tarım sektörü hem de milli ekonomi için önemli katma değerler sağlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gübretaş'ın 2001 yılından beri devam eden başbayilik sözleşmesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübrede tek tedarikçisi olduğunu vurgulayan Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bitki besleme alanındaki şirketi olması nedeniyle de Gübretaş'ın bu alanda önemli bir rolü var. İş birliği çerçevesinde sektörde ürün bulunurluğunu garanti altına alan, yılın tamamı için tedarik yönetimini sürdüren ve üreticilerimizin faydalanacağı şekilde sektörde denge sağlayan Gübretaş, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunan köklü bir kurum." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, Gübretaş'ın Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesi için çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde tarım yapılan her noktaya ürün tedariki yaparak tarımsal üretimimizin güvenli bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor. Ortaya çıkan fayda sadece üreticilerimizle sınırlı olmayıp, dolaylı olarak toplumun her alanından kişiye ulaşıyor. Hem tarım sektörü hem de ülke ekonomimiz için üstlendiği bu önemli misyonu başarıyla taşıyan Gübretaş'ın 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

"Gübretaş, hizmetleriyle bu topraklarda kök salan bir çınara dönüştü"

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da Gübretaş'ın temellerinin 1952 yılında bu topraklara bir tohum tanesi gibi atıldığını, o tarihten bugüne Gübretaş'ın; yurdun her noktasında yürüttüğü faaliyetleri, tarımsal üretime sunduğu ürünleri ve hizmetleriyle bu topraklarda kök salan bir çınara dönüştüğünü aktardı.

70 yıllık köklü geçmişinin Gübretaş'a büyük sorumluluklar yüklediğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gübretaş'ın kuruluşunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in ve Bakanlar Kurulu'nun imzası var. Türkiye tarımında verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuş olan şirketimizin sektördeki bu öncü rolü, bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm faaliyetlerimize öncü olmanın getirdiği sorumlulukla devam ediyoruz.

Ülkemizde tarımsal üretim yapılan arazilerde kullanılan gübrenin her 100 torbasından 30'unda Gübretaş'ın logosu var. Kalite politikamız, müşteri memnuniyeti yaklaşımımız nihai tüketiciler nezdinde karşılık buluyor. Zira bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak için en temel ihtiyaç olan gübrenin tedariki, herkesin gıdaya erişebilmesi demektir. Bu doğrultuda gerek üretim ve altyapı gerek lojistik ve operasyonel faaliyetlerimizin geliştirilmesi için yatırım çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz."

70 yıldır Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayan kurum olmanın bilinciyle üretim hedefini her sene artırdıklarını bildiren Yumaklı, "Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm bitki besleme ürünlerini tedarik edebilmesi en önemli önceliğimiz. Son 5 yılda Yarımca tesislerinde 500 bin ton kapasiteli yeni NPK/DAP tesisini devreye alırken, İzmir'deki sıvı-toz üretim tesislerimizin kapasitesini 4 kat artırdık. Yarımca tesislerimize bir amonyak tankı kazandırdık. Yarımca tesislerindeki liman genişletme projemizin ise ilk fazı tamamlandı. Ayrıca, depolama ve lojistik kabiliyetimizi artırmak amacıyla 2017'de Samsun'da, 2019'da İskenderun'daki lojistik merkezinin açılışını yaptık. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını İskenderun tesislerimizde yeniden devreye alacağımızın müjdesini vermiştik. Modern ve çevreci altyapıya sahip 200 bin ton/yıl kapasiteli yeni NPK üretim tesisinin 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz. Tesisin devreye alınmasıyla mevcut üretim kapasitemiz artarken, bölge için de yeni bir istihdam alanı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Gübretaş 70 yaşında
Gübretaş 70 yaşında
Gübretaş 70 yaşında
Gübretaş 70 yaşında

Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gübretaş 70 yaşında - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak 12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor 12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak 11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı 11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
11:50 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
7 katlı binadan düşen kadının ölümündeki detay dikkat çekti! Bir kişi panikle olay yerinden ayrıldı 7 katlı binadan düşen kadının ölümündeki detay dikkat çekti! Bir kişi panikle olay yerinden ayrıldı         
11:55
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler         
11:51
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 12:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gübretaş 70 yaşında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement