Gübretaş 70 yaşında

Türkiye tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 1952 yılında temelleri atılan Gübretaş, 70'inci yılını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım 1952'de dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla kurulan Gübretaş, 70 yıldır ürün ve hizmetleriyle ülke tarımına değer katmayı sürdürüyor.

Gübretaş üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Petrol-İş Sendikası Başkanı ve yöneticileri ile KİPLAS Genel Sekreteri'nin katıldığı Gübretaş'ın 70'inci kuruluş yıl dönümü programı, şirketin üretim ve AR-GE üssü Yarımca tesislerinde gerçekleştirildi.

1954 yılında İskenderun'da kurduğu NPK tesisi ile Türkiye'de ilk kimyevi gübreyi üreten kurum olan Gübretaş, halihazırda Kocaeli Yarımca'daki katı gübre ve İzmir'deki sıvı-toz gübre üretim tesisleriyle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu bitki besleme ürünlerinin üretim ve tedariki alanında üreticilere hizmet veriyor. Şirket, tarımsal üretimde bilinçli bitki besleme yöntemlerini kullanarak üreticilerle yürüttüğü model üretim alanları projesi ve reçetelendirme hizmetleriyle verimlilik ve kalite artışına katkı sağlıyor.

Gübretaş, kalite ve müşteri memnuniyeti politikası ile ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatifleri ile sağladığı güçlü sinerji sayesinde sektöründe öncü bir konumda ve Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

"Gübretaş, milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önemli katma değerler sağlamaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş'ın, 1993 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri ailesine katıldığını hatırlatarak, "O tarihten bugüne, bu iki köklü kurum güçlü bir iş birliği içinde hem tarım sektörü hem de milli ekonomi için önemli katma değerler sağlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gübretaş'ın 2001 yılından beri devam eden başbayilik sözleşmesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kimyevi gübrede tek tedarikçisi olduğunu vurgulayan Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bitki besleme alanındaki şirketi olması nedeniyle de Gübretaş'ın bu alanda önemli bir rolü var. İş birliği çerçevesinde sektörde ürün bulunurluğunu garanti altına alan, yılın tamamı için tedarik yönetimini sürdüren ve üreticilerimizin faydalanacağı şekilde sektörde denge sağlayan Gübretaş, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunan köklü bir kurum." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, Gübretaş'ın Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesi için çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde tarım yapılan her noktaya ürün tedariki yaparak tarımsal üretimimizin güvenli bir şekilde devam etmesine katkı sağlıyor. Ortaya çıkan fayda sadece üreticilerimizle sınırlı olmayıp, dolaylı olarak toplumun her alanından kişiye ulaşıyor. Hem tarım sektörü hem de ülke ekonomimiz için üstlendiği bu önemli misyonu başarıyla taşıyan Gübretaş'ın 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

"Gübretaş, hizmetleriyle bu topraklarda kök salan bir çınara dönüştü"

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da Gübretaş'ın temellerinin 1952 yılında bu topraklara bir tohum tanesi gibi atıldığını, o tarihten bugüne Gübretaş'ın; yurdun her noktasında yürüttüğü faaliyetleri, tarımsal üretime sunduğu ürünleri ve hizmetleriyle bu topraklarda kök salan bir çınara dönüştüğünü aktardı.

70 yıllık köklü geçmişinin Gübretaş'a büyük sorumluluklar yüklediğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gübretaş'ın kuruluşunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in ve Bakanlar Kurulu'nun imzası var. Türkiye tarımında verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuş olan şirketimizin sektördeki bu öncü rolü, bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm faaliyetlerimize öncü olmanın getirdiği sorumlulukla devam ediyoruz.

Ülkemizde tarımsal üretim yapılan arazilerde kullanılan gübrenin her 100 torbasından 30'unda Gübretaş'ın logosu var. Kalite politikamız, müşteri memnuniyeti yaklaşımımız nihai tüketiciler nezdinde karşılık buluyor. Zira bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak için en temel ihtiyaç olan gübrenin tedariki, herkesin gıdaya erişebilmesi demektir. Bu doğrultuda gerek üretim ve altyapı gerek lojistik ve operasyonel faaliyetlerimizin geliştirilmesi için yatırım çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz."

70 yıldır Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayan kurum olmanın bilinciyle üretim hedefini her sene artırdıklarını bildiren Yumaklı, "Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm bitki besleme ürünlerini tedarik edebilmesi en önemli önceliğimiz. Son 5 yılda Yarımca tesislerinde 500 bin ton kapasiteli yeni NPK/DAP tesisini devreye alırken, İzmir'deki sıvı-toz üretim tesislerimizin kapasitesini 4 kat artırdık. Yarımca tesislerimize bir amonyak tankı kazandırdık. Yarımca tesislerindeki liman genişletme projemizin ise ilk fazı tamamlandı. Ayrıca, depolama ve lojistik kabiliyetimizi artırmak amacıyla 2017'de Samsun'da, 2019'da İskenderun'daki lojistik merkezinin açılışını yaptık. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını İskenderun tesislerimizde yeniden devreye alacağımızın müjdesini vermiştik. Modern ve çevreci altyapıya sahip 200 bin ton/yıl kapasiteli yeni NPK üretim tesisinin 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz. Tesisin devreye alınmasıyla mevcut üretim kapasitemiz artarken, bölge için de yeni bir istihdam alanı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.