GÜNDER Başkanı Yılın Karelerini Oyladı - Son Dakika
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Ekonomi

GÜNDER Başkanı Yılın Karelerini Oyladı

GÜNDER Başkanı Yılın Karelerini Oyladı

Kutay Kaleli, 'Yılın Kareleri' oylamasında çevre ve yaşam konularına dikkat çekti.

16.01.2025 09:46
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Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaleli, ?AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde, Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafını oylayan Kaleli, bu bölümden fotoğraf seçmekte oldukça zorlandığını belirterek, "Özellikle silah, savaş uçağı ya da yıkılmış binalar gibi fotoğrafları seçmektense bir kurtuluş, bir geri dönüş, bir mutluluk simgesi olan bu kareyi seçmeyi tercih ediyorum. Kurtuluşun simgesi olarak gülümseyen bir yüz seçiyorum." diye konuştu.

Kaleli, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" başlıklı fotoğrafını oylayarak, küresel ısınmaya dikkat çekmek istediğini kaydetti.

Buzulların erimesinin yeni bir olgu olmadığını aktaran Kaleli, "Erime, çok uzun yıllar devam edecek gibi gözüküyor ama bu şekilde devam ederse gelecek nesillere bir dünya bırakamayacağız. Yenilenebilir enerji derneği olarak buna dikkati çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaleli, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" başlıklı fotoğrafını oylayarak, bir kadının savaş sırasında hasar gören duvarından dışarıya baktığı fotoğrafın "yaşamın devam etmesi" noktasında büyük bir gösterge olduğunu dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın Kırgızistan'ın tarım ve hayvancılık şehri Celalabad'ın sınırındaki yaylalarda geleneksel yaşam tarzını sürdüren bir kadının olduğu "Ofis ortamı" başlıklı fotoğrafının seçen Kaleli, herkesin bu kadar güzel, keyifli, sakin, stresten, kaygıdan, kişisel problemlerden ve telaştan uzak bir ofis ortamında çalışabilmesi dileğinde bulundu.

Kaleli, "Spor" kategorisinde Cem Özdel'in Senegal'in başkenti Dakar'da Atlantik Okyanusu'nun kıyısında bir sörfçüyü gösteren "Dalgalar arasında" başlıklı fotoğrafı seçerek, fotoğrafın "özgürlük" kavramını çok etkileyici şekilde yansıttığını söyledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GÜNDER Başkanı Yılın Karelerini Oyladı - Son Dakika

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