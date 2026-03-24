Güney Kore'den Enerji Tasarrufu Önlemleri

24.03.2026 15:28
Güney Kore, petrol fiyatlarındaki artışa karşı kamu kurumları için plaka bazlı kısıtlama getirdi.

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı artışa karşı yeni tasarruf tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, kamu kurumlarında plaka bazlı kısıtlama sistemini hayata geçiriyor.

Uygulamaya göre araçlar, plaka numaralarının son hanesine göre beş gruba ayrılacak ve her grup, hafta içi belirli bir gün trafiğe çıkamayacak. Elektrikli ve hibrit araçlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Bakanlığın, uygulamanın detaylarını içeren kapsamlı bir kılavuz yayımlayacağı ve kurallara uymayan kamu kurumlarına yaptırım uygulanması için adım atacağı belirtildi.

Hükümet, özel sektöre de programa gönüllü katılım çağrısında bulunurken olası bir enerji krizi yaşanması halinde söz konusu sistemin özel sektör için de zorunlu hale getirilmesi değerlendirilecek.

Ayrıca hükümet, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyecek ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacak.

Kamu kurumları ve büyük şirketlere çalışma saatlerini yeniden düzenleme çağrısı yapılırken kömürle çalışan santrallere yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve bakım halindeki 5 nükleer reaktörün yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
