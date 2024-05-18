Güney Marmara'da Tarımda Yüksek Verim - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Güney Marmara'da Tarımda Yüksek Verim

Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur, Güney Marmara'da tarım faaliyetlerinin bu yıl yüksek verimli geçtiğini belirtti. Buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi birçok üründe yüksek verim elde edildiğini söyleyen Uğur, kuraklık sorununun bu sezon yaşanmamasının üreticileri sevindirdiğini ifade etti. Ayrıca, sanayilik domates üretiminde de ciddi bir artış olduğu bilgisini paylaştı.

18.05.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Marmara'da bu yıl tarımda verim yüksek

BALIKESİR - Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur, Balıkesir başta olmak üzere Güney Marmara'daki tarım faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek geçtiğimiz yılın aksine, bu yıl yağış rejiminin üreticilere verimli bir sezon yaşattığını vurguladı.

Güney Marmara Bölgesi'nde bu yıl tarım faaliyetleri oldukça verimli geçiyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur'un açıklamalarına göre, bölgede başta buğday ve arpa olmak üzere birçok üründe yüksek verim elde ediliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık sorunlarının bu sezon görülmemesi de üreticinin yüzünü güldürüyor. Mısır ve ayçiçeği ekimlerinin de yoğun olarak devam ettiğini ifade eden Burak Uğur, sanayilik domates üretiminde de ciddi bir artış yaşandığı belirtti.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur, "Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir il başkanlığı olarak, tüm Balıkesir ilindeki çiftçilik faaliyetlerini yakinen değerlendiriyor ve takip ediyoruz. Şu anda da bu dönem itibariyle Güney Marmara Bölgesi'nde ağırlıklı olarak hububat hasat dönemine doğru yaklaştığımızı ifade edebiliriz. Tüm üreticilerimiz şu an yoğun bir şekilde hububat hasadını beklemektedirler. Şu an buğday ve arpaya baktığımızda yetiştirilme periyotları içerisinde son derece sağlıkla, bu döneme ulaştıklarını ifade edebiliriz. Özellikle son yıllarda yaşadığımız kuraklığı, bu sezon yaşamadık. Bu sezon yağış rejimi anlamında çok güzel bir buğday ve arpa yetiştiricilik sezonu yaşadık," dedi.

"Üretici Heyecanla Fiyatlandırma Bekliyor"

Burak Uğur, verimli bir sezon geçiren üreticinin merakla fiyatlandırma beklediğini dile getirerek, "Şu an üreticilerimiz ciddi bir şekilde fiyatlandırma bekliyor. Ürünlerinin ne kadara satılacağına dair merak içindeler. Bizler de ivedilikle, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticimize değer katacak ve üreticimizin tarımsal faaliyetini devam ettirecek nitelikte bir fiyat açıklamasını bekliyoruz," diye konuştu.

"Sanayilik Domateste Ekim Bu Yıl %50 Arttı"

Güney Marmara'daki diğer tarımsal faaliyetler ile ilgili de bilgi veren Burak Uğur, "Güney Marmara Bölgesi'nde mısır ve ayçiçeği ekimleri de devam ediyor. Hem ayçiçeğinde, hem de mısır türünde şu anda yaklaşık %50 civarında ekimlerin tamamlandığını gözlemliyoruz. Sanayilik domates türünde de ekimlerin geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl ciddi oranda arttığını gözlemliyoruz. Sanayilik domates türünde ekim bu yıl %50 civarında arttı diyebiliriz. Biz her zaman tarım profesyonelleri olarak üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Tüm dertlerine ve problemlerine ses olmaya, teknik anlamda da destek olmaya mücadele ediyoruz. Emek veren ve üretim yapan tüm dostlarımıza bol bereketli sezon diliyoruz," ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Balıkesir, Marmara, Mısır, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Marmara'da Tarımda Yüksek Verim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 00:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Marmara'da Tarımda Yüksek Verim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement