Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Temmuz Ayında Azaldı

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 2024 yılı temmuz ayına ait ihracat verilerini açıkladı. Temmuz ayında bölgenin ihracatı 1 milyar 9 milyon 736 bin dolar olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında bir azalma yaşandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Geçen yıl temmuz ayında kaydedilen yüksek rakamların ardından, bu yıl biraz düşüş yaşadık. Ancak bu düşüşü, önceki yılın yüksek baz etkisi nedeniyle normal bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, global ticaret şartlarındaki değişiklikler ve yaz dönemi tatilleri de rakamlar üzerinde etkili oldu. İhracatçılar olarak yapacağımız yeni projeler ve atacağımız stratejik adımlarla, bu düşüşü telafi edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Verilere göre temmuz ayında bölgeden yapılan ihracatın 1 milyar 9 milyon 736 bin doları bulduğu, Gaziantep'in ise 846 milyon 387 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

GAİB'in yayınladığı yazılı açıklamada, yılın ilk yedi ayında bölgeden toplamda 6 milyar 535 milyon 465 bin dolarlık ihracat kaydedildiği, Gaziantep'in bu dönemde 5 milyar 632 milyon 771 bin dolarlık ihracat yaptığı ifade edildi. Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olarak açıklandı. En fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri yer aldı. Bölgenin tarım ihracatı yüzde 20 düşerken sanayi ihracatı yüzde 17, madencilik ise yüzde 8 arttı.

"Temmuz ayı yine dolu dolu geçirdiğimiz bir ay oldu"

Rakam değerlendirmelerinin ardından temmuz ayı GAİB faaliyetlerine de değinen Koordinatör Başkan Kileci, "Temmuz ayı yine dolu dolu geçirdiğimiz bir ay oldu. Global ticaret arenasında daha güçlü bir temsil sağlamak amacıyla önemli uluslararası etkinliklerde yer aldık. Bu kapsamda, tekstil ve moda endüstrisinin önde gelen fuarlarından biri olan Premiere Vision Paris Fuarına katıldık. Fuarda sektördeki son gelişmeleri takip etme fırsatı bulduk. Ayrıca Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz; 11-18 Ağustos tarihlerinde Panama ve Venezuela'da düzenlenecek olan sektörel ticaret heyeti programının hazırlıkları kapsamında ön heyet ziyaretleri düzenledi. Halı Birliğimizin İngiltere'ye yapacağı heyetin hazırlıkları sürerken Kuru Meyve Birliğimiz ise UR-GE faaliyetlerini devam ettiriyor. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz 9 webinarda 3 bin 4 kişiye ulaştık. İhracatçılarımızın karşılaştığı tüm engelleri aşmak ve ihracatımızın büyümesini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla, her geçen gün yenilikçi adımlar atmaya ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP