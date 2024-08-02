Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Temmuz Ayında 1 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Temmuz Ayında 1 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), temmuz ayında 1 milyar 9 milyon 736 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında azaldı. İhracatta yaşanan azalmayı normal bir gelişme olarak değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, global ticaret koşullarındaki değişiklikler ve yaz dönemi tatillerinin rakamlar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Kileci, yeni projeler ve stratejik adımlarla düşüşü telafi edeceklerine inandıklarını ifade etti. Yılın ilk 7 ayında bölgeden toplam 6 milyar 535 milyon 465 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. Gaziantep ise bu rakamın 5 milyar 632 milyon 771 bin dolarlık kısmını oluşturdu. Bölge en fazla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti'ye ihracat yaptı. Makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri bölgenin en fazla ihracat yapılan ürün grupları oldu. Tarım ihracatı yüzde 20 düşerken sanayi ihracatı yüzde 17 arttı.

02.08.2024 16:03
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), temmuz ayında 1 milyar 9 milyon 736 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında bölgenin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında azaldığını belirtti.

İhracatta yaşanan azalmayı normal bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kileci, "Bu azalmada, global ticaret koşullarındaki değişiklikler ve yaz dönemi tatilleri de rakamlar üzerinde etkili oldu. İhracatçılar olarak yapacağımız yeni projeler ve atacağımız stratejik adımlarla bu düşüşü telafi edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 7 ayında bölgeden toplam 6 milyar 535 milyon 465 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Kileci, bu rakamın 5 milyar 632 milyon 771 bin dolarlık kısmının Gaziantep'ten yapıldığını kaydetti.

Bölgenin en fazla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti'ye dış satım yaptığını aktaran Kileci, "En fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri yer aldı. Bölgenin tarım ihracatı yüzde 20 düşerken sanayi ihracatı yüzde 17, madencilik ise yüzde 8 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Temmuz Ayında 1 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Temmuz Ayında 1 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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