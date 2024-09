Güneydoğu Anadolu\'nun İhracat Başarısı

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'nun en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında bölgenin 8 aylık ihracatı 2,2 milyar dolar oldu. Ortalama ihracat birim fiyatlarını yüzde 10,9 oranında artırmayı başaran bölgedeki hububatçılar, miktar olarak geçen yıla göre yüzde 12,4 daha az ürün satış yapmalarına rağmen değer bazında geçen yıl verilerine 67 milyon dolar yaklaştı. Orta Doğu'nun toplam ihracat içindeki payının yüzde 50'yi geçmesinde, Irak pazarında sağlanan yüzde 8'lik artış etkili oldu. Güneydoğu Anadolu bu verilerle hububat alanında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bölgesi olma özelliğini korudu.

"Sektörel ürün çeşitliliğimiz ihracat gelirlerimizi artırdı"

Küresel gıda fiyatlarındaki gerilemenin özellikle buğday unu ve ayçiçek yağı ihracat fiyatlarında baskı oluşturduğu bir dönemde, sektörel ürün çeşitliliğinin sağladığı rekabet avantajıyla ihracat gelirlerini artırdıklarını belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Buğday unu ve ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünleri, sabit beslenme ihtiyacı oldukları için buradaki fiyat çekilmelerini sürekli düşünmemek lazım. Bazı aylarda satış fiyatları düşebilir ama bu alanlarda faaliyet gösteren ihracatçılar güçlü bir mali altyapıya sahiptir. Bu ürünlerin ihracatında kullanılan hammadde de büyük oranda ithal girdi olduğu için, firmaların gelir gider tabloları dengelidir. Sektör geneli olarak baktığımızda bu yıl bölgemizde fark oluşturan unsurların tatlı bisküvi, gofret ve çikolata gibi satış fiyatı yüksek ürünlerin olduğunu görüyoruz. Hububat sektörünün Türkiye genelindeki ihracat birim fiyatları yüzde 0,4 düşerken, biz ortalama birim fiyatlarda yüzde 10,9 artışla ülke ortalamasından pozitif yönde ayrıştığımız için memnunuz" dedi.

"Kaliteden ödün veren olursa hemen karşısında oluruz"

Dünyanın en önemli tarım merkezlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'nun coğrafi bir marka olduğunu ve buradaki üreticilerin kalite anlayışına zarar verecek her türlü girişimle mücadele edeceklerini belirten Kadooğlu, "Biz mutfağı ve kültürüyle dünyada nam salmış bir bölge olarak, yurt dışındaki alıcılar nezdinde her zaman bir ilgi odağıyız. Herkes dünyada başka bir Gaziantep'in daha olmadığını biliyor. Satın almacılar bölgemizden bir gıda ürünü ithal ettiği zaman Diyarbakır'ın, Mardin'in, Şanlıurfa'nın meşhur ürün kalitesinde olmasını istiyor. Haksız rekabet amacıyla kaliteden ödün veren, bölgedeki büyük üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın özenle yükselttiği Güneydoğu imajını riske atan olursa hemen karşısında oluruz. Bu konuda bir örneği yakın dönemde, hayvan yeminde kullanılmak üzere ithal edilen soyadan elde edilen yağların bazı firmalar tarafından ayçiçek yağına karıştırıldığı iddiaları esnasında yaşadık. Dünyada en fazla rafine ayçiçek yağı ihracatı yapan ülke olarak, bu girişimlerin engellenmesi konusunda kamu yöneticilerimizi uyardık. Bakanlıklarımızla iş birliği içinde kalite odağından taviz vermeden, ihracat gelirlerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP