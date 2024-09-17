Güneydoğu Anadolu'nun İhracat Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'nun İhracat Başarısı

Güneydoğu Anadolu\'nun İhracat Başarısı

Güneydoğu Anadolu, hububat ve mamulleriyle 8 ayda 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

17.09.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu'nun en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında bölgenin 8 aylık ihracatı 2,2 milyar dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu'nun en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında bölgenin 8 aylık ihracatı 2,2 milyar dolar oldu. Ortalama ihracat birim fiyatlarını yüzde 10,9 oranında artırmayı başaran bölgedeki hububatçılar, miktar olarak geçen yıla göre yüzde 12,4 daha az ürün satış yapmalarına rağmen değer bazında geçen yıl verilerine 67 milyon dolar yaklaştı. Orta Doğu'nun toplam ihracat içindeki payının yüzde 50'yi geçmesinde, Irak pazarında sağlanan yüzde 8'lik artış etkili oldu. Güneydoğu Anadolu bu verilerle hububat alanında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bölgesi olma özelliğini korudu.

"Sektörel ürün çeşitliliğimiz ihracat gelirlerimizi artırdı"

Küresel gıda fiyatlarındaki gerilemenin özellikle buğday unu ve ayçiçek yağı ihracat fiyatlarında baskı oluşturduğu bir dönemde, sektörel ürün çeşitliliğinin sağladığı rekabet avantajıyla ihracat gelirlerini artırdıklarını belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Buğday unu ve ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünleri, sabit beslenme ihtiyacı oldukları için buradaki fiyat çekilmelerini sürekli düşünmemek lazım. Bazı aylarda satış fiyatları düşebilir ama bu alanlarda faaliyet gösteren ihracatçılar güçlü bir mali altyapıya sahiptir. Bu ürünlerin ihracatında kullanılan hammadde de büyük oranda ithal girdi olduğu için, firmaların gelir gider tabloları dengelidir. Sektör geneli olarak baktığımızda bu yıl bölgemizde fark oluşturan unsurların tatlı bisküvi, gofret ve çikolata gibi satış fiyatı yüksek ürünlerin olduğunu görüyoruz. Hububat sektörünün Türkiye genelindeki ihracat birim fiyatları yüzde 0,4 düşerken, biz ortalama birim fiyatlarda yüzde 10,9 artışla ülke ortalamasından pozitif yönde ayrıştığımız için memnunuz" dedi.

"Kaliteden ödün veren olursa hemen karşısında oluruz"

Dünyanın en önemli tarım merkezlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'nun coğrafi bir marka olduğunu ve buradaki üreticilerin kalite anlayışına zarar verecek her türlü girişimle mücadele edeceklerini belirten Kadooğlu, "Biz mutfağı ve kültürüyle dünyada nam salmış bir bölge olarak, yurt dışındaki alıcılar nezdinde her zaman bir ilgi odağıyız. Herkes dünyada başka bir Gaziantep'in daha olmadığını biliyor. Satın almacılar bölgemizden bir gıda ürünü ithal ettiği zaman Diyarbakır'ın, Mardin'in, Şanlıurfa'nın meşhur ürün kalitesinde olmasını istiyor. Haksız rekabet amacıyla kaliteden ödün veren, bölgedeki büyük üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın özenle yükselttiği Güneydoğu imajını riske atan olursa hemen karşısında oluruz. Bu konuda bir örneği yakın dönemde, hayvan yeminde kullanılmak üzere ithal edilen soyadan elde edilen yağların bazı firmalar tarafından ayçiçek yağına karıştırıldığı iddiaları esnasında yaşadık. Dünyada en fazla rafine ayçiçek yağı ihracatı yapan ülke olarak, bu girişimlerin engellenmesi konusunda kamu yöneticilerimizi uyardık. Bakanlıklarımızla iş birliği içinde kalite odağından taviz vermeden, ihracat gelirlerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu'nun İhracat Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:11:44. #1.11#
SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu'nun İhracat Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement