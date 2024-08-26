Güngör: "Manavgat OSB\'nin imar planları komisyondan geçti"

Ekonomi

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB'nin imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonundan 5 Ağustos 2024 tarihinde geçtiğini belirterek onaylanmasının ardından parselasyon ve alt yapı çalışmalarına geçileceğini söyledi.

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör açıklamasında OSB'nin imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonunda 5 Ağustos 2024 tarihinde geçtiğini belirterek onay aşamasında olduğunu söyledi. OSB'nin kurulum ve fiili olarak faaliyete geçme süreçlerinin zaman aldığına vurgu yapan Başkan Güngör, tüm aşamaları adım adım geçtiklerini belirterek sona doğru yaklaştıklarını söyledi.

Tarım dışı kullanım izni 17 Temmuz'da onaylandı

Başkan Güngör, Manavgat OSB olarak tarım dışı kullanım izni süresinin 7 ay sürdüğünü söyledi. Manavgat OSB olarak tarım dışı kullanım izni için 13 Aralık 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptıkları ilk müracaatın 28 Şubat 2024 tarihinde olumsuz geldiğini kaydeden Başkan Güngör, "Manavgat OSB olarak 4 Mart 2024 tarihinde yeniden kullanım izni için kurum görüşünü tekrar talep ettik. AK Parti Antalya Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal'ın destekleri ile Bakanlık tarafından 17 Temmuz 2024 tarihinde ise tarım dışı kullanım izni onaylanmıştır. Sayın Milletvekilimize verdiği destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

"Sağlık koruma bandının değiştirilmesi ile 110 dönüm alan kazandık"

Manavgat OSB'nin sağlık koruma bandı süreci ile ilgili 12 ay çaba gösterdiklerini anlatan Başkan Güngör, yaptıkları çalışmalar sonucunda Manavgat OSB'ye 110 dönüm alan kazandırdıklarını söyledi. Geniş tutulması planlanan sağlık koruma bandı nedeniyle OSB alanında küçülmeler yaşanma ihtimali nedeniyle girişimlerde bulundukların anlatan Başkan Güngör, "Sağlık koruma bandı onay sürecinde OSB alanımızın daha fazla küçülmemesi için Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile çaba gösterdik. Bakanlıktan gelen yetkililer sahada yaptıkları incelemelerde talebimizin mevzuata uygun olduğunu, haklı olduğumuzu gördüler. Sağlık koruma bandı 27 Eylül 2023 tarihinde onaylandı. Onaylanan şekli ile OSB'de kullanacağımız alanda yaklaşık 110 dönüm alan kazanmış olduk. Bu da 40 tane daha tesisin kurulmasını sağlıyor. Verdiğimiz emeğe değdi" diye konuştu.

"OSB ile ilgili süreçleri adım adım ilerliyoruz"

Manavgat OSB'nin Aralık 2020 tarihinde Bakanlık oluru ile kurularak tüzel kişilik kazandırıldığını ifade eden Başkan Güngör, o tarihten itibaren her aşamada dikkatli bir şekilde ilerlediklerini belirtti. Yaptıkları yazışmalar ve girişimlerin ardından 15 Kasım 2021 tarihinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü'nden Manavgat OSB alanının tapusunu OSB adına devraldıklarını ve taşınmazların devir sürecinin 10 ay sürdüğünü söyledi.

7 Haziran 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptıkları talepler sonucunda Manavgat OSB'nin Bakanlık Yatırım Programına alındığını belirten Başkan Güngör, yatırım programına alınma sürecinin 8 ayda tamamlandığını söyledi.

Manavgat OSB olarak yüklenici firmaya hazırlatılan hali hazır haritaların 10 Mayıs 2022 tarihinde Manavgat Belediyesince onaylandığını söyleyen Başkan Güngör, "Yüklenici firma tarafından hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Yapımının Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 05 Mayıs 2022 tarihinde onaylandı" dedi.

Güngör, "1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı" ve "1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" Yapımının 25 Aralık 2022 tarihinde yüklenici firmaya ihale edilerek yaptırıldığını kaydetti.

Ardından 27 Eylül 2023 tarihinde Sağlık Koruma Bandının onaylandığını hatırlatan Başkan Güngör, süreç boyunca adım adım ilerlediklerini ifade etti.

"Manavgat OSB kent ekonomisini daha da güçlendirecek"

Başkan Güngör, Manavgat OSB'deki işletmelerin aktif hale gelmesiyle kentin ekonomik yapısının daha çeşitli hale geleceğini ve OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte ekonomik faaliyetlerin zenginleşeceğini vurguladı. Bu gelişmelerin, kentin ekonomik dinamizmini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

OSB'de kurulacak iş kollarının kentin ekonomisine değer katacak sektörlere odaklanacağını vurgulayan Başkan Güngör, oluşacak yeni iş alanlarının kentin ekonomik seviyesini mevcut durumundan daha ileriye taşıyacağını belirtti.

Başkan Güngör, OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesi ile kentin istihdamına da katkı sağlayacağını ifade etti. Manavgat ekonomisinin iki önemli sektörü olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, "Bunlardan birisi turizm diğeri de son zamanlarda gelişme gösteren tarımdır. Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesiyle kurulacak tesislerde bölge tarımından elde edilen ürünlerin işlenmesi ile turizme daha kaliteli ürün temin edilecek. Böylece OSB hem tarım hem de turizme değer katacak. Böylece Manavgat ekonomisi daha da güçlenecektir." dedi.

Başkan Güngör, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, AK Parti Antalya Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal başta olmak üzere tüm Antalya Milletvekillerimize, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisaracıklıoğlu'na, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü'ye, Antalya Büyükşehir Belediyemize, Manavgat Belediyemize ve OSB'de geçmişten günümüze emeği geçen herkese Manavgat OSB Başkanı olarak şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANTALYA